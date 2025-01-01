小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、`AIツール`を使用して`ビデオ作成ワークフロー`をどのように変革できるかを示す、1分間のテンポの速いインスピレーションを与えるビデオを制作してください。ビジュアルはモダンで洗練されており、アップビートなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなナレーションが伴い、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」と「AIアバター」の機能を使って迅速にビデオを生成する容易さを強調します。

