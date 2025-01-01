ワークフロービデオメーカーで効率的なビデオ作成

AIツールを使用して、スクリプトから最終カットまでビデオプロジェクトを簡単に管理し、迅速に作成します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、`AIツール`を使用して`ビデオ作成ワークフロー`をどのように変革できるかを示す、1分間のテンポの速いインスピレーションを与えるビデオを制作してください。ビジュアルはモダンで洗練されており、アップビートなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなナレーションが伴い、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」と「AIアバター」の機能を使って迅速にビデオを生成する容易さを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングエージェンシーや社内ビデオチームを対象に、効率的な`ポストプロダクション`と`リモートコラボレーション`に焦点を当てた、クリーンで整理されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルの90秒の指導ビデオを作成してください。音声は落ち着いた自信のあるナレーションと控えめでモチベーションを高めるバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの「字幕/キャプション」と「ナレーション生成」機能がビデオプロジェクトの`レビューとフィードバック`プロセスをどのように効率化するかを示します。
サンプルプロンプト2
オンラインコースクリエイターや企業トレーナー向けに、創造的なワークフローを使用して魅力的なトレーニングコンテンツを構築する方法を紹介する、2分間の魅力的な教育ビデオを開発してください。ビジュアルはイラストレーションとアニメーションで、親しみやすく情報豊かなナレーションと軽快で教育的なバックグラウンドミュージックが補完し、HeyGenの「テンプレートとシーン」と「メディアライブラリ/ストックサポート」が迅速な`ビデオ編集`と制作にどのように役立つかを強調します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、マルチプラットフォーム配信のためのビデオ`ファイル管理`を最適化するためのクイックヒントを提供する、45秒のダイナミックで活気に満ちた短編ビデオをデザインしてください。ビデオはクイックカット、トレンドのバックグラウンドオーディオ、インパクトのあるオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能が`ビデオ編集ワークフロー`の最終`エクスポート`段階をどのように簡素化するかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ワークフロービデオメーカーの使い方

直感的なワークフローでビデオ作成プロセスを効率化し、アイデアを洗練されたビデオに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ビデオプロジェクトを始めるには、スクリプトを作成または貼り付けます。当プラットフォームはスクリプトからのテキスト-ビデオを利用して、言葉をビジュアルコンテンツに簡単に変換します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
メッセージに合った魅力的なビジュアルを選びます。広範なメディアライブラリを活用するか、カスタムアセットをインポートし、プロフェッショナルなテンプレートとシーンで強化します。
3
Step 3
ビデオを洗練
プロフェッショナルな追加でビデオを磨きます。ナレーション生成を使用して簡単にナレーションを追加し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
満足したら、ビデオを完成させます。当プラットフォームは柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、あらゆるプラットフォームとオーディエンスに向けてコンテンツを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

スケーラブルなコースコンテンツ作成

.

教育ビデオコースを効率的に開発および配信し、グローバルなオーディエンスへのリーチを拡大します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成ワークフローを効率化しますか？

HeyGenは強力なワークフロービデオメーカーとして、AIツールを活用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターとナレーション生成を行います。この効率的なプロセスにより、ビデオ作成ワークフローが大幅に効率化され、より迅速でアクセスしやすくなります。

HeyGenはビデオプロジェクトのリモートコラボレーションをサポートできますか？

はい、HeyGenはクラウドワークスペースを提供することでビデオプロジェクトのリモートコラボレーションを促進します。ビデオを安全に共有し、レビューとフィードバックを集めることができ、場所に関係なくスムーズなチーム調整を実現します。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ出力のためにどのような技術的編集機能を提供しますか？

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ出力に必要な強力な技術的編集機能を提供します。自動トランスクリプションとキャプション、カスタマイズ可能なブランディングコントロール、アスペクト比のリサイズなどが含まれ、ポストプロダクションプロセスを効率化し、洗練された結果をもたらします。

HeyGenは多様なコンテンツニーズに対してどのように創造的なワークフローを強化しますか？

HeyGenは豊富なメディアライブラリとストックサポート、そして多用途なテンプレートとシーンを提供することで創造的なワークフローを強化します。この広範なビジュアルアセットのコレクションにより、ユーザーはスクリプトから多様なビデオコンテンツを効率的に開発し、さまざまなプロジェクト要件に対応できます。