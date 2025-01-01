ワークフロービデオメーカーで効率的なビデオ作成
AIツールを使用して、スクリプトから最終カットまでビデオプロジェクトを簡単に管理し、迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングエージェンシーや社内ビデオチームを対象に、効率的な`ポストプロダクション`と`リモートコラボレーション`に焦点を当てた、クリーンで整理されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルの90秒の指導ビデオを作成してください。音声は落ち着いた自信のあるナレーションと控えめでモチベーションを高めるバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの「字幕/キャプション」と「ナレーション生成」機能がビデオプロジェクトの`レビューとフィードバック`プロセスをどのように効率化するかを示します。
オンラインコースクリエイターや企業トレーナー向けに、創造的なワークフローを使用して魅力的なトレーニングコンテンツを構築する方法を紹介する、2分間の魅力的な教育ビデオを開発してください。ビジュアルはイラストレーションとアニメーションで、親しみやすく情報豊かなナレーションと軽快で教育的なバックグラウンドミュージックが補完し、HeyGenの「テンプレートとシーン」と「メディアライブラリ/ストックサポート」が迅速な`ビデオ編集`と制作にどのように役立つかを強調します。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、マルチプラットフォーム配信のためのビデオ`ファイル管理`を最適化するためのクイックヒントを提供する、45秒のダイナミックで活気に満ちた短編ビデオをデザインしてください。ビデオはクイックカット、トレンドのバックグラウンドオーディオ、インパクトのあるオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能が`ビデオ編集ワークフロー`の最終`エクスポート`段階をどのように簡素化するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成ワークフローを効率化しますか？
HeyGenは強力なワークフロービデオメーカーとして、AIツールを活用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターとナレーション生成を行います。この効率的なプロセスにより、ビデオ作成ワークフローが大幅に効率化され、より迅速でアクセスしやすくなります。
HeyGenはビデオプロジェクトのリモートコラボレーションをサポートできますか？
はい、HeyGenはクラウドワークスペースを提供することでビデオプロジェクトのリモートコラボレーションを促進します。ビデオを安全に共有し、レビューとフィードバックを集めることができ、場所に関係なくスムーズなチーム調整を実現します。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ出力のためにどのような技術的編集機能を提供しますか？
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ出力に必要な強力な技術的編集機能を提供します。自動トランスクリプションとキャプション、カスタマイズ可能なブランディングコントロール、アスペクト比のリサイズなどが含まれ、ポストプロダクションプロセスを効率化し、洗練された結果をもたらします。
HeyGenは多様なコンテンツニーズに対してどのように創造的なワークフローを強化しますか？
HeyGenは豊富なメディアライブラリとストックサポート、そして多用途なテンプレートとシーンを提供することで創造的なワークフローを強化します。この広範なビジュアルアセットのコレクションにより、ユーザーはスクリプトから多様なビデオコンテンツを効率的に開発し、さまざまなプロジェクト要件に対応できます。