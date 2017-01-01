ワークフロービデオジェネレーター: コンテンツを自動化して拡大

AIビデオ生成を使用してビデオ制作ワークフローを加速し、コストを削減します。スクリプトからテキストビデオにシームレスに変換し、洗練されたビデオを作成します。

ソフトウェア開発者と技術リーダーを対象に、HeyGenをワークフロービデオジェネレーターとして使用する方法を示す1分間のプロフェッショナルなウォークスルービデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで、明確な画面録画を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑なコーディングコンセプトを説明する落ち着いた解説を加えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ITプロフェッショナルとシステムアーキテクト向けに、HeyGenを既存のAIワークフローにシームレスに統合する方法を示す90秒の情報ビデオを制作してください。モダンでステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、AIアバターによる自信に満ちたナレーションを使用して、自動化されたコンテンツ作成が技術文書をどのように効率化するかを紹介します。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャーとB2Bマーケティングチームを対象に、迅速な製品更新を自動ビデオ生成で強調する45秒のダイナミックな発表ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、クイックカットとアップビートなバックグラウンドスコアを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティと明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
R&DチームとAI研究者向けに、生成AIの高度な応用を探る2分間の洗練された説明ビデオを設計してください。ビデオは未来的なビジュアルスタイルでデータビジュアライゼーション要素を備え、HeyGenによる知的で正確なボイスオーバー生成を組み合わせて、複雑な研究成果を伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ワークフロービデオジェネレーターの仕組み

自動化されたワークフローでビデオ作成を効率化します。プロフェッショナル品質のビデオを効率的に設計、生成、公開し、コンテンツパイプラインを変革します。

1
Step 1
ワークフローを作成
ノードを接続してビデオ生成タスクのシーケンスを定義し、自動化された「視覚的ワークフロー」を設計します。利用可能な「テンプレートとシーン」を活用して、プロジェクト構造を迅速に設定します。
2
Step 2
コンテンツを入力
ビデオの原材料を提供します。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して「AIビデオ生成」プロセスを駆動するか、既存のメディア資産を統合します。
3
Step 3
生成を自動化
ワークフローが引き継ぎ、「自動ビデオ生成」を含む入力を処理し、「ボイスオーバー生成」やその他のAI強化を行います。
4
Step 4
レビューと公開
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットするようにビデオを最終化し、「マルチプラットフォーム公開」をシームレスに実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたAIトレーニングビデオ

.

AI生成ビデオでトレーニングプログラムを向上させ、学習者のエンゲージメントを高め、知識の保持を改善します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIビデオ生成ワークフローをどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオ生成ワークフローを提供することで、ビデオ作成プロセスを効率化します。ユーザーは視覚的にAIワークフローを構築し、ノードを接続してスクリプトから最終出力までのステップを自動化し、迅速な反復を実現します。

HeyGenは既存の自動ビデオ生成システムと統合できますか？

はい、HeyGenは強力なAPI機能を提供し、既存のシステムとシームレスにワークフローを統合して自動ビデオ生成を行うことができます。これにより、プログラムによる制御とカスタムAIワークフローが可能になり、ビデオ制作を強化します。

HeyGenはビデオコンテンツにどのような技術的AI編集モデルを使用していますか？

HeyGenはAIクリッピング、AIリフレーム、動的キャプションなどの機能に高度なAI編集モデルを組み込んでいます。これらのツールにより、ユーザーはビデオコンテンツを正確に洗練し、さまざまなプラットフォームに効率的に最適化できます。

HeyGenはビデオ作成中にどのように完全なコントロールと即時の視覚フィードバックを提供しますか？

HeyGenのノードベースのアプリケーションに基づく視覚的ワークフローは、ユーザーに完全なコントロールと即時の視覚フィードバックを提供します。ノードを接続することで、クリエイターは変更をライブでプレビューし、ビデオ制作を迅速に反復できます。