ワークフロービデオジェネレーター: コンテンツを自動化して拡大
AIビデオ生成を使用してビデオ制作ワークフローを加速し、コストを削減します。スクリプトからテキストビデオにシームレスに変換し、洗練されたビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ITプロフェッショナルとシステムアーキテクト向けに、HeyGenを既存のAIワークフローにシームレスに統合する方法を示す90秒の情報ビデオを制作してください。モダンでステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、AIアバターによる自信に満ちたナレーションを使用して、自動化されたコンテンツ作成が技術文書をどのように効率化するかを紹介します。
プロダクトマネージャーとB2Bマーケティングチームを対象に、迅速な製品更新を自動ビデオ生成で強調する45秒のダイナミックな発表ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、クイックカットとアップビートなバックグラウンドスコアを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティと明確さを確保します。
R&DチームとAI研究者向けに、生成AIの高度な応用を探る2分間の洗練された説明ビデオを設計してください。ビデオは未来的なビジュアルスタイルでデータビジュアライゼーション要素を備え、HeyGenによる知的で正確なボイスオーバー生成を組み合わせて、複雑な研究成果を伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成ワークフローをどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオ生成ワークフローを提供することで、ビデオ作成プロセスを効率化します。ユーザーは視覚的にAIワークフローを構築し、ノードを接続してスクリプトから最終出力までのステップを自動化し、迅速な反復を実現します。
HeyGenは既存の自動ビデオ生成システムと統合できますか？
はい、HeyGenは強力なAPI機能を提供し、既存のシステムとシームレスにワークフローを統合して自動ビデオ生成を行うことができます。これにより、プログラムによる制御とカスタムAIワークフローが可能になり、ビデオ制作を強化します。
HeyGenはビデオコンテンツにどのような技術的AI編集モデルを使用していますか？
HeyGenはAIクリッピング、AIリフレーム、動的キャプションなどの機能に高度なAI編集モデルを組み込んでいます。これらのツールにより、ユーザーはビデオコンテンツを正確に洗練し、さまざまなプラットフォームに効率的に最適化できます。
HeyGenはビデオ作成中にどのように完全なコントロールと即時の視覚フィードバックを提供しますか？
HeyGenのノードベースのアプリケーションに基づく視覚的ワークフローは、ユーザーに完全なコントロールと即時の視覚フィードバックを提供します。ノードを接続することで、クリエイターは変更をライブでプレビューし、ビデオ制作を迅速に反復できます。