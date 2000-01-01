ワークフロートレーニングビデオメーカー：学習を簡素化
インテリジェントなテンプレートとシーンでオンボーディングとチュートリアルビデオを簡素化し、複雑なワークフローを誰にでも理解しやすくします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェア機能をステップバイステップで説明する60秒のエクスプレイナービデオを顧客向けに制作してください。視覚スタイルは魅力的でダイナミックにし、鮮やかな色彩とアップビートな音楽を使用して、その利点を明確に伝え、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して迅速に開発します。
プロジェクト管理チーム向けに、会社全体のワークフローに関する重要な更新を発表する30秒の内部コミュニケーションビデオを作成してください。このビデオはプロフェッショナルで直接的なトーンを維持し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して合成音声を生成し、迅速かつ効率的な社員トレーニングの普及を確保します。
技術サポートスタッフ向けに、複雑なトラブルシューティングプロセスのビデオドキュメントとして機能する75秒の詳細なビデオを作成してください。視覚と音声のスタイルは明確で体系的かつアクセスしやすくし、すべてのステップが容易に理解できるようにし、トレーニング資料の普遍的な理解を促進するために自動字幕を強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenが効果的なワークフロートレーニングビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIツールを活用してトレーニングビデオの作成を簡素化し、高品質な指導ビデオ、オンボーディングビデオ、エクスプレイナービデオを効率的に制作できるようにします。私たちのプラットフォームはスクリプトから最終ビデオまでの全体のワークフローを簡素化し、社員トレーニングやプロフェッショナル開発に最適です。
HeyGenはトレーニング目的のアニメーションビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用してアニメーションビデオを生成する直感的なプラットフォームを提供します。ユーザーはテンプレートを簡単にカスタマイズし、ナレーションを追加し、字幕を含めて、広範なビデオ編集経験がなくても魅力的なトレーニング資料を制作できます。
HeyGenはさまざまな種類の社員トレーニングビデオをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenはチュートリアルビデオ、ハウツーガイド、SOPなど多様なコンテンツを作成するための多用途なトレーニングビデオソフトウェアです。スマートな共有機能とブランディングコントロールにより、トレーニングビデオが一貫性を保ち、組織全体で簡単に配布され、効果的なビジネス学習を実現します。
HeyGenはビデオドキュメントを強化するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは高品質なボイスオーバー生成や自動字幕などの機能でビデオドキュメントを強化します。これらのAIツールは明確でアクセスしやすいトレーニング資料を作成し、内部コミュニケーションをサポートし、すべてのステップバイステップの説明が理解されることを保証します。