ワークフロートレーニングビデオジェネレーターで効率を解放

カスタマイズ可能なテンプレートで従業員のトレーニングとオンボーディングを加速し、高品質なAI駆動のビデオを制作します。

企業トレーナー向けに1分間のビデオを作成し、HeyGenが強力なワークフロートレーニングビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで情報豊富にし、明確なナレーションを通じて、AIアバターが複雑なプロセスを簡素化し、トレーニングをより魅力的にする方法を示します。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、複雑なステップを効率的に説明します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チームリーダーを対象にした45秒のビデオを開発し、プロフェッショナルなSOPを迅速に作成する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で魅力的にし、フレンドリーなAIボイスがステップを説明します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を強調し、書かれたガイドラインを動的なビジュアルに変換し、従業員トレーニングのための自動字幕/キャプションでさらに強化します。
サンプルプロンプト2
新入社員のオンボーディングのための2分間の歓迎ビデオを制作し、HRマネージャーや中小企業のオーナーを対象にします。ビジュアルスタイルは洗練されて高解像度にし、温かみのあるプロフェッショナルなボイスオーバーを添えます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーン、強力なメディアライブラリ/ストックサポートを組み合わせて、会社の文化や手続きを効果的に紹介する高品質なビデオ出力を作成する方法を示します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチーム向けに30秒のプロモーションビデオを作成し、既存のスクリプトを動的なビデオコンテンツに変換することに焦点を当てます。プロフェッショナルなナレーションを用いたダイナミックで簡潔なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能がどれほど簡単に使用できるかを示します。さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調し、ビデオプロジェクトでの効率的なチームコラボレーションを促進します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ワークフロートレーニングビデオ生成の仕組み

AI駆動のツールでプロフェッショナルで魅力的な企業トレーニングビデオとSOPの作成を効率化し、従業員の学習と知識の移転を強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングスクリプトを作成または貼り付けて開始します。私たちの生成AIプラットフォームは、このスクリプトを基にしてテキストビデオを作成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターライブラリからコンテンツを提示するためのビジュアルを選びます。ビデオに人間味を加えてエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
強化を追加
プロフェッショナルなボイスオーバー生成でビデオをさらにカスタマイズします。ブランド要素を組み込み、ライブラリから関連メディアを統合します。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質なビデオ出力で完成したワークフロートレーニングビデオを生成し、LMSプラットフォームや内部チャンネルでシームレスに共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なワークフローとSOPを明確化

複雑な業務手順やSOPを明確で理解しやすいAI駆動のビデオに変換し、理解とコンプライアンスを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAI駆動のトレーニングビデオとSOPの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、包括的なワークフロートレーニングビデオとSOPの制作を効率化します。ユーザーはリアルなAIアバター、多様なAIボイスオーバー、カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに簡単に変換できます。

HeyGenは企業トレーニングビデオのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは企業トレーニングビデオの作成に必要な強力なカスタマイズオプションを提供します。これにはカスタマイズ可能なテンプレート、ロゴや色の正確なブランディングコントロール、自動字幕/キャプションが含まれ、ブランド基準に合った高品質なビデオ出力を実現します。

HeyGenは効果的な従業員トレーニングコンテンツの生成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは魅力的な従業員トレーニングコンテンツを効率的に作成するために設計された強力な生成AIプラットフォームです。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、指導資料の迅速な開発を可能にし、広範なメディアライブラリサポートで補完します。

HeyGenで高品質な教育ビデオを作成するための主要な機能は何ですか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを通じて高品質な教育コンテンツの作成を可能にします。主要な機能には、幅広いAIアバター、自動字幕/キャプションによるアクセシビリティ、さまざまなプラットフォームでの最適なプレゼンテーションを保証するアスペクト比のリサイズ機能が含まれます。