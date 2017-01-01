ワークフロー指示ビデオメーカーでハウツーガイドを簡単に
複雑なプロセスをAIアバターを使用してわかりやすいビデオドキュメントに変換します。
技術サポートチームやオンボーディングスペシャリストを対象にした60秒の情報ビデオを制作し、包括的なビデオドキュメントのための完全自動AIビデオ生成の力を強調します。ビジュアルにはモダンで洗練された美学を採用し、複雑なプロセスを説明する魅力的な「AIアバター」を使用し、ダイナミックなサウンドトラックでバックアップします。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してスクリプトを完全なビデオに変換する簡単さを強調します。
マーケターやプロダクトマネージャーを対象にした30秒のダイナミックな説明ビデオを開発し、製品の発売や機能更新のためのインパクトのあるAIビデオを作成する方法を示します。ビジュアルスタイルは活気に満ちたエネルギッシュなもので、アニメーション要素や「メディアライブラリ/ストックサポート」からのストック映像を取り入れます。プロフェッショナルなAI生成のナレーションと同期された「字幕/キャプション」で、ターゲットオーディエンスへの最大のアクセスとエンゲージメントを確保します。
フリーランサーやコンテンツクリエーター向けに50秒のクリエイティブなビデオをデザインし、広範な編集スキルなしで魅力的なアニメーション説明ビデオを作成する方法を紹介します。ビジュアルプレゼンテーションは多様なイラストスタイルとエネルギッシュなモーショングラフィックスに傾倒し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を出発点として利用します。さまざまなソーシャルプラットフォームに簡単に適応できる「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の便利さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはワークフロー指示ビデオやハウツーガイドの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なワークフロー指示ビデオメーカーとして機能し、ユーザーが詳細なハウツーガイドや包括的なビデオドキュメントを迅速に作成できるようにします。完全自動のAIビデオ生成を活用し、事前に構築されたテンプレートを使用してコンテンツ作成プロセスを効率化します。
HeyGenは魅力的なビデオコンテンツを作成するためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと高度なAI生成の音声合成を利用して、ダイナミックなAIビデオを作成する力を提供します。この組み合わせにより、複雑な撮影や音声録音機器を必要とせずに、プロフェッショナルで魅力的なナラティブを実現します。
HeyGenはプロフェッショナルなタッチでカスタマイズ可能なビデオドキュメントを作成するためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、ブランドコントロールを含む広範なカスタマイズ機能を提供し、ビデオドキュメントが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。テンプレートを簡単に変更し、独自のメディアを組み込んで、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現できます。
HeyGenを活用して多様なビデオスタイルを効率的に作成し、マルチプラットフォームで公開できますか？
はい、HeyGenは短編コンテンツから詳細な説明ビデオまで、多様なビデオスタイルの迅速な制作をサポートしており、マルチプラットフォームでの公開に最適です。使いやすいインターフェースと完全自動のAIビデオ生成により、さまざまなチャンネルでの迅速な作成と配信が可能です。