小規模ビジネスオーナーやチームリーダーを対象にした30秒のダイナミックなビデオを生成し、AIワークフロー生成ツールがどのように業務を効率化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはスリークでモダン、エネルギッシュなトランジションを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用したプロフェッショナルでアップビートなナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、指導用コンテンツを簡単に作成できることを強調します。

