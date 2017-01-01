ワークフロー指示生成ツール：今すぐ生産性を向上
AIアバターを使用してステップバイステップガイドを自動化し、効率を向上させ、時間を節約しましょう。
トレーニングマネージャーや新入社員向けに設計された45秒の指導ビデオを作成し、明確なステップバイステップガイドとSOPの構築の簡単さを示します。ビジュアル的にはクリーンでフレンドリーなスタイルを採用し、ポイントを強調するために画面上のテキストを使用し、落ち着いたガイド音声を組み合わせます。HeyGenのAIアバターを利用して指示を伝え、自動生成された字幕でアクセシビリティを確保します。
ITマネージャーやオペレーションプロフェッショナル向けに、ワークフロー自動化ソリューションがどのように時間を大幅に節約し、ビジネスプロセスを最適化するかを示す60秒の魅力的なビデオを制作します。ビジュアル美学はダイナミックで、インフォグラフィックスタイルのアニメーションとデータビジュアライゼーションを取り入れ、権威ある自信に満ちたナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンの力を強調し、メディアライブラリ/ストックサポートからの迅速な作成と豊かなビジュアルを実現します。
非技術系のチームメンバーやマーケティングプロフェッショナルを対象にした明るくユーザーフレンドリーな30秒のビデオを開発し、カスタマイズ可能なフォーマットを生成するためのノーコードインターフェースの利点を強調します。ビデオのビジュアルスタイルはイラスト的で直感的、楽観的で魅力的な音声トラックを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートを紹介し、その多様性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIワークフロー生成ツールとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、書かれたスクリプトを魅力的なビデオ作業指示に変換し、ステップバイステップガイドの作成を効率化します。この革新的なアプローチは、企業が重要な業務コンテンツを生成し配布する方法を向上させ、強力なAIワークフロー生成ツールとして機能します。
HeyGenは作業指示の作成効率を向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenはビデオベースの作業指示とSOPの作成を自動化することで、従来の方法に比べて大幅に時間を節約し、効率を向上させます。私たちのプラットフォームは迅速な生成を可能にし、企業がビジネスプロセスを効果的に効率化し自動化するのを支援します。
指示マニュアルのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenはビデオを通じて指示マニュアルの広範なカスタマイズを提供し、多様なテンプレート、カスタマイズ可能なブランディングコントロール、多様なAIアバターの使用を含みます。また、複数の言語でボイスオーバーを生成し、より広いオーディエンスに合わせたコンテンツを提供することができます。
HeyGenのワークフロー指示生成ツールは誰でも簡単に使えますか？
はい、HeyGenは使いやすいノーコードインターフェースを備えており、誰でもプロフェッショナルなビデオワークフロー指示を迅速に作成できます。私たちの直感的なプラットフォームは、タスクの自動化と詳細なガイドの生成を簡単かつ明確にします。