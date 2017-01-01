ワークフロー説明動画ジェネレーター：迅速に動画を作成
スクリプトを魅力的な説明動画に瞬時に変換、AIアバターを活用。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マネージャーやソフトウェアトレーナー向けに、プロフェッショナルでクリーンな美学を採用した60秒の製品ワークフロー説明動画を開発します。明確なナレーションとスムーズなトランジションで複雑なプロセスを正確に説明します。この動画は、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して詳細なスクリプトを変換し、先進的なボイスオーバー生成によってシームレスなワークフロー説明動画生成体験を提供します。
HRプロフェッショナルや社内コミュニケーションチーム向けに、親しみやすいビジュアルスタイル、理解しやすいビジュアル、穏やかなバックグラウンドミュージックを用いた45秒のAI動画を作成します。この動画は新しい会社方針を明確に説明し、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じて最大限のアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なコンテンツでユーザーフレンドリーな学習体験を提供します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーをターゲットにした、クリエイティブなコンセプトを紹介する15秒の魅力的なソーシャルメディア広告をデザインします。ダイナミックでスタイリッシュ、モダンなビジュアルアプローチを採用し、インパクトのある音楽と簡潔なナレーションを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、この説明動画テンプレートをさまざまなプラットフォームに最適化し、最大限の効果を発揮するために完全にカスタマイズします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは説明動画のクリエイティブプロセスをどのように強化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターと多様な説明動画テンプレートを使用して、驚くほど美しい説明動画を簡単に作成できるようにします。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターでシームレスなカスタマイズが可能になり、効果的な説明動画メーカーとしての役割を果たします。
HeyGenは説明動画をカスタマイズするためにどのようなクリエイティブアセットを提供しますか？
HeyGenは、無料のストック動画、画像、さまざまなアニメーションを含む豊富なメディアライブラリを提供し、説明動画をカスタマイズできます。また、ブランドアセットを統合して、真にユニークでプロフェッショナルな外観を確保し、多様な動画スタイルを実現します。
HeyGenでプロフェッショナルなボイスオーバーを作成し、バックグラウンドミュージックを追加できますか？
もちろんです！HeyGenは、50以上の言語で高品質なボイスオーバーを生成するAIボイスジェネレーター機能を備えています。広範なライブラリから魅力的なバックグラウンドミュージックを簡単に追加し、AI動画を盛り上げ、没入感のある体験を提供します。
HeyGenはワークフロー説明動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトから動画までの全プロダクションプロセスを簡素化する先進的なワークフロー説明動画ジェネレーターです。複雑なアイデアをシンプルで魅力的なビジュアルに変換し、あらゆるニーズに対応するダイナミックなAI説明動画を迅速に生成します。