ワークフロー自動化ビデオメーカー: 迅速にビデオを作成
チームのビデオ制作を効率化。リアルなAIナレーション生成で最大のインパクトを与える魅力的な動的ビデオ広告を作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
Learning & Developmentの技術実装者向けに、ワークフロー自動化ビデオメーカーの効率性を示す90秒の詳細なウォークスルーを制作してください。このビデオには、各ステップを明確に説明する役立つAIアバターが登場し、正確な字幕/キャプションでサポートされ、落ち着いた説明的なナレーションとクリーンで図式的なビジュアルスタイルで提供されるべきです。
システム管理者向けに、企業システム内での高度なビデオアセンブリのためのAPIキーの安全な管理と利用を示す2分間の包括的な指導ビデオを設計してください。ビジュアル美学は機能的でUIに焦点を当て、異なる統合ポイントを強調するために事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用し、音声は権威あるが簡潔なトーンで、さまざまなプラットフォーム向けの柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートの利点を詳述します。
技術愛好家やアーリーアダプター向けに、OpenAI技術を統合したAIビデオジェネレーターの最先端の能力を明らかにする1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアル的には現代的でダイナミックであり、複雑な概念を説明するために豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、魅力的で未来的なナレーション生成とアクセシビリティと明確さのためのシームレスな自動字幕を伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高度なビデオ自動化と統合を促進しますか？
HeyGenは強力な「ビデオ編集API」と包括的な「APIキー」を提供し、企業が「AIビデオジェネレーター」機能を既存のワークフローに直接統合できるようにします。これにより、プログラムによる「ビデオアセンブリ」と効率的な「マルチプラットフォーム公開」のためのシームレスな「ビデオ自動化」が可能になります。
HeyGenはマーケティングチーム向けの「テキストからビデオ」コンテンツの作成を効率化できますか？
もちろんです。HeyGenは「コンテンツマーケティングチーム」にとって理想的な「ワークフロー自動化ビデオメーカー」であり、テキストスクリプトを「AIアバター」と「AIナレーション」を使用して魅力的なビデオに変換できます。これにより、「動的ビデオ広告」や「ソーシャルメディアビデオ」などの資産の制作が大幅に加速されます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティを向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはすべてのビデオコンテンツに対して正確な「字幕/キャプション」を自動生成することでアクセシビリティを向上させます。この重要な機能により、「AIビデオジェネレーター」の出力が包括的で、より広いオーディエンスに効果的に届くことを保証します。
HeyGenが「コンテンツクリエイター」にとって効率的なソリューションとされる理由は何ですか？
HeyGenは「コンテンツクリエイター」に力を与える先進的な「AIビデオジェネレーター」であり、スクリプトから最終出力までのビデオ制作を簡素化します。多様な「ビデオテンプレート」と強力な「AIナレーション」機能を提供し、高品質な「短編ビデオコンテンツ」を迅速に生成するための強力なツールです。