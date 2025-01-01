従業員オンボーディングビデオメーカー：新入社員トレーニングの効率化

従業員の定着率を向上させ、新入社員を魅了するカスタマイズ可能なビデオを簡単に作成し、驚くべきAIアバターを活用します。

活気あるテックスタートアップの新入社員向けに、45秒の鮮やかなウェルカムビデオを想像してください。アップビートなバックグラウンドミュージックと洗練されたモーショングラフィックスを特徴とし、会社の文化と主要なチームメンバーを紹介することを目的としています。HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用し、全体のオンボーディング体験を通じて一貫した、親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを実現します。

サンプルプロンプト1
人事マネージャーやチームリーダーは、新しい内部プロセスを示す60秒の説明ビデオを使用してスタッフを効果的にトレーニングできます。このビデオは、クリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、サポート的なバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenのリアルなAIアバターを通じて視聴者をステップバイステップで自信を持って案内し、「説明ビデオ」を簡単にカスタマイズできるようにします。
サンプルプロンプト2
従業員の定着率向上を目指す小規模ビジネスオーナーは、30秒の温かく招かれるオンボーディングビデオを制作し、新しいチームメンバーと真に繋がることができます。このビデオは、パーソナライズされたビジュアルと柔らかく歓迎するオーディオを組み合わせ、HeyGenの多様なビデオテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで記憶に残る第一印象を迅速に作り上げる「従業員オンボーディングビデオメーカー」としての地位を確立します。
サンプルプロンプト3
企業のトレーニング部門向けに設計された50秒の高速でダイナミックなオンボーディングビデオは、コンテンツ作成を大幅に効率化できます。迅速なシーンの切り替えとプロフェッショナルで権威あるオーディオトーンを視覚化し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を直接活用して、「AIによる自動生成スクリプト」を魅力的なビジュアル「オンボーディングビデオ」に変換し、比類のないスピードで実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

オンボーディングビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルでカスタマイズ可能なオンボーディングビデオを簡単に作成し、新入社員の体験を効率化し、エンゲージメントを向上させましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選ぶ
ウェルカムメッセージを作成するか、事前にデザインされたビデオテンプレートから選択して、新入社員のオンボーディングを開始します。
2
Step 2
AIアバターでパーソナライズ
リアルなAIアバターを選んでビデオの魅力を高め、新入社員の学習体験をより魅力的にします。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを生成
自然な音声のボイスオーバーを様々な言語で生成し、スクリプトとビジュアルに完璧に同期させて、明確さとインパクトを高めます。
4
Step 4
ブランディングを適用しビデオをエクスポート
ブランディングコントロールを利用して一貫した企業イメージを維持し、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを最終化して配布用にエクスポートします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして新入社員向けの視覚的に魅力的でクリエイティブなオンボーディングビデオの作成を可能にしますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、AIアバター、モーショングラフィックスを豊富に提供し、魅力的な従業員オンボーディングビデオをデザインするのに役立ちます。これにより、コンテンツが情報提供だけでなく、新入社員にとって非常に魅力的で記憶に残るものとなります。

HeyGenは従業員オンボーディングビデオの制作を効率化するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバター、テキストからのAIによる自動生成スクリプト、自然なボイスオーバー生成などの機能を活用して、ビデオ作成を簡素化します。これにより、効果的な従業員オンボーディングビデオの制作時間が大幅に短縮されます。

HeyGenは私たちのブランドアイデンティティや特定の企業文化に合わせてオンボーディングビデオを簡単にカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴ、色、特定の美学を使用してオンボーディングビデオを簡単にカスタマイズできます。これにより、従業員オンボーディングビデオがあなたのユニークなブランドを完璧に反映します。

HeyGenを使用して効果的な従業員オンボーディングビデオを作成することが新入社員のエンゲージメントに与える影響は何ですか？

HeyGenのツールは、明確で一貫性があり、魅力的なオンボーディングビデオを作成し、新入社員が役割や企業文化を迅速に理解するのを助けます。この強力な初期体験は、エンゲージメントを大幅に向上させ、長期的な従業員の定着に貢献します。