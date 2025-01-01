フリーランサーや小規模ビジネスオーナー向けに、30秒の明るいビデオを想像してください。「在宅勤務ビデオメーカー」を使って、どのようにしてプロフェッショナルな「ソーシャル対応コンテンツ」を迅速に作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使ってメッセージを簡単にまとめる様子を素早いカットで描写し、エネルギッシュでインスピレーションを与えるナレーションとポジティブなバックグラウンドミュージックが伴います。

ビデオを生成