木工ビデオメーカー: 驚くべきDIYチュートリアルを作成

インテリジェントなテキストからビデオへの機能を活用して、プロフェッショナルな木工ビデオを簡単に作成します。

将来の木工職人向けに、30秒のプロフェッショナルな木工ビデオを制作し、驚くべきプロジェクトの公開を紹介します。ビジュアルスタイルはスリークでモダン、シネマティックなカットとインスパイアリングな背景音楽を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して素早く洗練された外観を実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
木工初心者向けに、45秒の安全に関するクイックチップの指導ビデオを開発します。音声スタイルは明瞭で教育的であり、HeyGenの音声生成を使用して、落ち着いた権威あるナレーションを提供します。
サンプルプロンプト2
小規模木工ビジネスオーナー向けに、60秒のプロモーションビデオを制作し、新しいカスタム家具を紹介します。ビジュアルと音声スタイルは魅力的で親しみやすく、AIアバターが製品の利点を説明する会話調のトーンを使用し、HeyGenのエンドツーエンドビデオ生成機能の一部として提供します。
サンプルプロンプト3
木工コンテンツクリエイター向けに、複雑なビルドを要約した30秒のダイナミックなハイライトリールを作成します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に豊かで、クイックカットを使用し、HeyGenによって生成された明確なオンスクリーン字幕/キャプションで最大限のアクセシビリティを実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

木工ビデオの作り方

AIを活用したビデオ作成で、プロフェッショナルな木工チュートリアル、プロジェクトガイド、または製品レビューを簡単に制作し、専門知識を魅力的なコンテンツに変えます。

1
Step 1
木工スクリプトを作成
詳細な木工指示やプロジェクト計画を書いたり貼り付けたりして始めます。当プラットフォームは、テキストからビデオへの生成にあなたのテキストを使用します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様な「AIアバター」から選択し、木工コンテンツをナレーションし、カメラを必要とせずにプロフェッショナルで魅力的な画面上の存在感を提供します。
3
Step 3
メディアと音声を追加
木工ステップを説明するために関連するストック映像や自身のメディアを統合します。また、「音声生成」機能を利用して説明的なナレーションを追加し、視聴者への明確さを高めます。
4
Step 4
プロジェクトをエクスポートして共有
アクセシビリティのために「字幕/キャプション」を追加してビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、木工の専門知識をプラットフォーム全体で共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作

.

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的な短編ビデオやクリップを迅速に作成し、木工チャンネルの可視性と視聴者のインタラクションを簡単に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはプロフェッショナルな木工ビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな木工ビデオを簡単に制作する力を提供します。テンプレートとシーン、AIアバター、テキストからビデオへの機能を活用して、チュートリアルや製品レビューのエンドツーエンドビデオ生成プロセスを効率化します。

HeyGenはカメラに映らずに魅力的な木工コンテンツを作成するのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenの高度なAIアバターは、リアルな音声生成で木工スクリプトをナレーションし、初心者向けの高品質なコンテンツを画面に映ることなく作成できます。

HeyGenは木工ビデオプロジェクトのブランディングコントロールをどのように提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、プロフェッショナルな木工ビデオの一貫した外観を維持できます。ロゴを簡単に追加し、色をカスタマイズし、字幕/キャプションを含むコンテンツがすべてのプラットフォームで完璧に一致するようにアスペクト比のリサイズを行います。

HeyGenは木工スクリプトをどのようにして完全なビデオに変換するのを助けますか？

HeyGenは、革新的なテキストからビデオへの機能を使用して、木工スクリプトを直接ダイナミックなビデオに変換することに優れています。AIビデオエージェントが音声生成と視覚的な同期を処理し、ビデオ作成を効率的かつ簡単にします。