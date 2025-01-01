HeyGenを使って、新しいユーザーが「Windowsチュートリアルビデオメーカー」になるプロセスを簡単にする方法を示す1分間のチュートリアルを作成してください。忙しい小規模ビジネスオーナーや教育者を対象に、「使いやすい」ソリューションを提供します。ビジュアルスタイルはクリーンで、画面上のデモンストレーションを明るく強調表示されたインターフェース要素と共に示し、HeyGenの音声生成機能による親しみやすく明確なAIナレーションで、すべてのステップが簡単に理解できるようにします。

