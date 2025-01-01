なぜ私たちのビデオメーカーなのか？プロフェッショナルなビデオを簡単に作成
直感的なテンプレートとシーンを使用して、あなたのアイデアを高品質なプロフェッショナルビデオに変換し、どんなビジネスでも簡単に利用できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家やコンテンツクリエイター向けに設計された45秒の洗練されたモダンなビデオを開発します。プロフェッショナルなビデオと高品質なビデオコンテンツの制作を強調します。明確で権威あるナレーションと洗練されたビジュアルで、HeyGenのAIアバターの力を強調し、驚くべき結果を提供します。
ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサー向けに、魅力的なソーシャルメディアビデオを作成したい人々のための60秒のエネルギッシュなビデオを作成します。このダイナミックでトレンディな作品は、現代的なサウンドトラックに合わせて、HeyGenのボイスオーバー生成機能と豊富なアセットライブラリを組み合わせて、ユーザーが効果的にオーディエンスを引き込む方法を示します。
教育者や企業トレーナーを対象にした30秒の情報ビデオを制作し、スクリプトを教育ビデオに簡単に変換する方法を示します。クリーンなグラフィックスと権威あるボイスオーバーを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと字幕/キャプション機能を具体的に紹介し、インテリジェントなビデオ編集ソフトウェアソリューションであることを証明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
なぜHeyGenをAIビデオメーカーとして選ぶのか？
HeyGenは最先端のAI技術を使用して、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なプラットフォームにより、ビデオ作成が簡単になり、ビジネスが高品質なビデオコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはマーケティングやソーシャルメディアのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは豊富なテンプレートライブラリと使いやすいインターフェースを提供し、ビデオマーケティングやソーシャルメディアビデオに最適です。テンプレートから始めて、高品質なビデオコンテンツをカスタマイズし、オーディエンスを引き付け、感動させることができます。
HeyGenが提供する効率的なビデオ制作のための高度なAI機能は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ生成や統合されたボイスオーバー機能を含む、スマートなビデオ編集のための高度なAI技術を活用しています。また、プロフェッショナルなビデオがアクセス可能で洗練されたものになるように、自動字幕機能も提供しています。
HeyGenはすべてのビデオクリエイターにとって多用途なオンラインプラットフォームですか？
オンラインソフトウェア（SaaS）として、HeyGenはすべてのビデオクリエイターに包括的なツールキットを提供し、豊富なアセットライブラリとシンプルで直感的なインターフェースコントロールを備えています。さまざまなアスペクト比やエクスポートオプションをサポートしており、多様なプロフェッショナルビデオのニーズに最適です。