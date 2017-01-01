卸売トレーニングジェネレーター：迅速なコース作成
スクリプトからのテキストビデオを活用して、魅力的なeラーニングコースとカスタマイズされたコンテンツを簡単に構築し、効率的なトレーニング配信を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
SaaS企業やプロダクトマネージャーがどのようにしてブランドの存在感を高めることができるかを探ります。90秒のモダンで洗練されたビデオを作成し、明るくフレンドリーなナレーションを特徴とし、「ホワイトラベル」卸売トレーニングジェネレーターの力を紹介します。企業がどのようにしてブランドアイデンティティを反映したパーソナライズされた「AIアバター」を使用してユニークなeラーニング体験を展開できるかを示します。
ITサポートチームやコンプライアンス担当者向けに、堅牢で「GDPR準拠」のトレーニングモジュールの作成に深く入り込みます。落ち着いた権威あるナレーションを伴う2分間の詳細でステップバイステップのビデオを開発し、ジェネレーターを使用して「インタラクティブなコース」を構築する方法を説明します。重要なコンプライアンス情報を簡単に追加し、すべての学習者に自動生成された「字幕/キャプション」を通じてアクセシビリティを確保することを強調します。
営業マネージャーやトレーニングコーディネーターは、チームの準備を大幅に加速できます。エネルギッシュでモチベーションを高めるナレーションによって駆動される45秒のダイナミックでテンポの速いビデオを制作し、卸売トレーニングジェネレーターが「オンボーディングトレーニング」の迅速な作成をどのように可能にし、複雑な「ワークフローとプロセス」を明確にするかを示します。事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を利用して、魅力的なコンテンツを迅速に適応し展開することで得られる効率を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは既存のeラーニングプラットフォームとの統合をどのように支援しますか？
HeyGenはシームレスな統合をサポートするように設計されており、AIを活用したコース作成コンテンツをさまざまな学習管理システム（LMS）で使用するためにエクスポートできます。業界標準のSCORMパッケージを生成し、トレーニングの展開を効率化し、HeyGenを多用途な卸売トレーニングジェネレーターにします。
HeyGenはカスタマイズされたトレーニングコンテンツのホワイトラベルソリューションをサポートできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、カスタマイズされたトレーニングコンテンツがブランドガイドラインに完全に一致するようにします。ホワイトラベル機能を利用して、完全にブランド化された学習体験を提供し、コース作成プラットフォームのプロフェッショナリズムを向上させます。
HeyGenのコース作成プラットフォームとしての効率を高める技術的な特徴は何ですか？
HeyGenは高度なAI処理とユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを活用して、AIを活用したコース作成を簡素化します。これにより、ユーザーは広範な技術的専門知識を必要とせずに、魅力的なeラーニングコースやインタラクティブなコースを迅速に開発できます。
HeyGenはAIビデオを使用して多様なeラーニングコースを作成することをどのように技術的にサポートしますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターを使用してスクリプトを魅力的なビデオに変換し、AIアバターとナレーションを提供します。この技術的な能力には、字幕の生成やeラーニングコースの即時ローカリゼーションのサポートも含まれており、グローバルなオーディエンスに効率的にリーチします。