60秒の説明ビデオを開発してください。これは小規模企業のオーナー向けに設計され、新しいコンセプトが彼らのワークフローをどのように簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルは、手描きのホワイトボードアニメーションを清潔で提示し、フレンドリーかつプロフェッショナルなオフボイスで補完されるべきです。これはHeyGenのオフボイス生成機能を使って簡単に実現できます。複雑な情報を簡単に消化できるセグメントに分ける魅力的な視聴覚プレゼンテーションを目指し、「ホワイトボードアニメーション」というコンセプトをアクセスしやすくしてください。

