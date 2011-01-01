ホワイトボード ビデオメーカー：魅力的な説明ビデオを作成する
直感的なテキストからビデオへの変換を使用して、あなたのアイデアを魅力的なホワイトボードビデオに変えましょう。これはマーケティングやセールスに最適です。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのビデオAIエージェントが活動するだけ。
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenでは、プロフェッショナルなホワイトボードビデオを作成することができ、直感的なAIビデオジェネレーターを使用して説得力のあるアニメーション解説ビデオを提供します。デザイン経験がなくても、労力をかけずにダイナミックなビジュアルを生産できます。
学習のための向上したコンテンツ.
Quickly produce dynamic educational courses and captivating explainer videos to engage a global audience and expand your reach.
効果的な研修と組織への統合.
Improve knowledge retention and boost engagement for staff or customers using interactive and animated training materials created with AI.
よくある質問
HeyGenがどのようにして迅速に魅力的なアニメーションビデオを作成するのを助けてくれるのか？
HeyGenでは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して簡単にビデオを作成できます。ダイナミックなテンプレートとシーンから選択して、以前の経験がなくても、どんな目的にも魅力的なビジュアルを迅速に制作できます。
HeyGenが説明動画に提供するカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenでは、説明ビデオをカスタマイズするための幅広いオプションを提供しています。ロゴや色でブランドをカスタマイズしたり、広範なメディアライブラリから選んだり、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整して、アニメーションビデオがあなたのビジョンと完全に一致するようにすることができます。
HeyGenはアニメーションコンテンツを生成するためにAIを使用していますか？
はい、HeyGenはビデオ制作を迅速化するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。私たちのプラットフォームはAIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を使用し、強力なボイスオーバー生成機能と組み合わせて、効率的に高品質のアニメーションビデオを制作します。
HeyGenはさまざまなビデオプロジェクトでクリエイティブなコントロールをどのように可能にしていますか？
HeyGenでは、創造的なプロセスを向上させるための強力なツールを提供しており、かなりの柔軟性を持ってビデオを作成することができます。様々なダイナミックなテンプレートを使用し、自分のブランドを統合し、幅広いメディアライブラリから選択して、どんなプロジェクトにもユニークで魅力的なビジュアルを実現できます。