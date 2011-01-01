ホワイトボード ビデオメーカー：魅力的な説明ビデオを作成する

直感的なテキストからビデオへの変換を使用して、あなたのアイデアを魅力的なホワイトボードビデオに変えましょう。これはマーケティングやセールスに最適です。

60秒の説明ビデオを開発してください。これは小規模企業のオーナー向けに設計され、新しいコンセプトが彼らのワークフローをどのように簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルは、手描きのホワイトボードアニメーションを清潔で提示し、フレンドリーかつプロフェッショナルなオフボイスで補完されるべきです。これはHeyGenのオフボイス生成機能を使って簡単に実現できます。複雑な情報を簡単に消化できるセグメントに分ける魅力的な視聴覚プレゼンテーションを目指し、「ホワイトボードアニメーション」というコンセプトをアクセスしやすくしてください。
クリエイティブ・モーター

機材不要。編集不要。ただあなたのビデオAIエージェントが活動するだけ。

エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

ネイティブビデオの作成

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンドのビデオ生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と目的を持って建てられた

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

レビュー

ホワイトボードビデオメーカーの仕組み

HeyGenの直感的なツールを使って、あなたのアイデアを魅力的なホワイトボードビデオに簡単に変えましょう。手描きのアニメーションと魅力的なビジュアルで物語を生き生きとさせます。

1
Step 1
あなたの脚本とボイスオーバーを作成してください
ダイナミックなテンプレートを選択するか、または白紙のキャンバスから始めて、あなたのホワイトボードアニメーションプロジェクトを開始しましょう。HeyGenは、すぐに始められるように、使いやすいシーンを多数提供しています。
2
Step 2
あなたの脚本とボイスオーバーを作成してください
あなたのスクリプトを入力して、HeyGenのテキストからビデオへの機能が魅力的なボイスオーバーをあなたの説明ビデオ用に生成し、時間と労力を節約しましょう。
3
Step 3
ビジュアルを追加してカスタマイズする
HeyGenのストックメディア/サポートライブラリからキャラクター、アクセサリー、エフェクトを使ってあなたのビデオを向上させましょう。手描きのアニメーションをカスタマイズして、あなたのメッセージに完璧に合うように調整してください。
4
Step 4
ホワイトボードビデオをエクスポートして共有する
アニメーションビデオが完璧になったら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、希望の形式で最終製品を取得し、どのプラットフォームにも共有する準備をしましょう。

ユースケース

HeyGenでは、プロフェッショナルなホワイトボードビデオを作成することができ、直感的なAIビデオジェネレーターを使用して説得力のあるアニメーション解説ビデオを提供します。デザイン経験がなくても、労力をかけずにダイナミックなビジュアルを生産できます。

ソーシャルメディア向けの魅力的なコンテンツ

Effortlessly create captivating animated videos and explainer clips perfect for social media, driving awareness and audience interaction.

よくある質問

HeyGenがどのようにして迅速に魅力的なアニメーションビデオを作成するのを助けてくれるのか？

HeyGenでは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して簡単にビデオを作成できます。ダイナミックなテンプレートとシーンから選択して、以前の経験がなくても、どんな目的にも魅力的なビジュアルを迅速に制作できます。

HeyGenが説明動画に提供するカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenでは、説明ビデオをカスタマイズするための幅広いオプションを提供しています。ロゴや色でブランドをカスタマイズしたり、広範なメディアライブラリから選んだり、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整して、アニメーションビデオがあなたのビジョンと完全に一致するようにすることができます。

HeyGenはアニメーションコンテンツを生成するためにAIを使用していますか？

はい、HeyGenはビデオ制作を迅速化するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。私たちのプラットフォームはAIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を使用し、強力なボイスオーバー生成機能と組み合わせて、効率的に高品質のアニメーションビデオを制作します。

HeyGenはさまざまなビデオプロジェクトでクリエイティブなコントロールをどのように可能にしていますか？

HeyGenでは、創造的なプロセスを向上させるための強力なツールを提供しており、かなりの柔軟性を持ってビデオを作成することができます。様々なダイナミックなテンプレートを使用し、自分のブランドを統合し、幅広いメディアライブラリから選択して、どんなプロジェクトにもユニークで魅力的なビジュアルを実現できます。