ホワイトボードビデオジェネレーター: 魅力的な説明ビデオを作成
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを動的なホワイトボードアニメーション説明ビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
マーケティング専門家をターゲットにした45秒のマーケティングコンテンツをデザインし、HeyGenのAIアバターを使用して、クリーンでプロフェッショナルなホワイトボードアニメーションスタイルで主要な業界統計を分解し、明確で権威あるナレーションを添えます。
教育者や企業トレーナー向けに60秒の教育用ホワイトボードビデオを制作し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して複雑な概念を簡素化し、ステップバイステップのビジュアル進行と落ち着いた指導的なナレーションを特徴とします。
SaaS企業向けに30秒のプロモーションホワイトボードビデオを開発し、新しいソフトウェア機能をモダンでブランド化されたホワイトボードアニメーションスタイルで強調し、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成された熱意あるナレーションで、潜在的なユーザーを引き付ける迅速で影響力のあるビジュアル説明を目指します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはホワイトボードアニメーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換できるようにすることで、ホワイトボードアニメーションの作成を効率化します。AIを活用して、全体の制作プロセスを簡素化する強力なホワイトボードビデオメーカーとして機能します。
HeyGenのホワイトボードテンプレートで説明ビデオの外観をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なホワイトボードテンプレートを提供しており、ユニークな説明ビデオを作成するのに役立ちます。ロゴや色を含むカスタムブランディングでコンテンツをさらに個別化し、豊富なメディアライブラリから要素を統合できます。
HeyGenで作成したホワイトボードビデオにはどのようなボイスオーバーオプションがありますか？
HeyGenのホワイトボードビデオジェネレーターは、テキストから直接プロフェッショナルなナレーションを作成できる高度なボイスオーバー生成機能を提供します。このテキストビデオ機能により、ホワイトボードアニメーションに明確で魅力的な音声が確保されます。
HeyGenはホワイトボードコンテンツの柔軟な編集とエクスポートオプションをサポートしていますか？
多用途なビデオエディターとして、HeyGenはホワイトボードビデオがどのプラットフォームでも準備が整うように磨き上げます。アスペクト比を簡単に調整し、さまざまな形式で高品質のホワイトボードアニメーションコンテンツをエクスポートできます。