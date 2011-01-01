WhatsAppビデオメーカーで魅力的なビデオを作成しましょう
写真を魅力的なビデオに変えて、音楽を組み込んだテンプレートを使用し、ソーシャルメディアで共有するのに最適です。
例を探る
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないの？
これらのコマンドのいずれかを試してみてください。
HeyGenのビデオステータスクリエーターを使用して、60秒のリリックビデオの傑作を作成する世界に飛び込もう。音楽愛好家やこれからのコンテンツクリエーターに向けたこのメッセージは、お気に入りの歌の歌詞を視覚的に魅力的な物語に変えるようにとあなたを励ます。HeyGenのスクリプトからビデオへのテキスト機能を使えば、選んだ音楽に歌詞を努力なく同期させ、音と画像の調和のとれたミックスを作り出すことができます。ビデオは鮮やかなアニメーション効果を特徴とし、ソーシャルメディアのフィードにぴったりです。
30秒間のステータスビデオクリエーターの提案で、技術に精通した個人が新しいビデオ編集技術を探求するための創造性を解き放ちます。このナラティブは、HeyGenの人工知能アバターやオフボイス生成を使って実験し、ビデオにユニークなタッチを加えることをあなたに招待します。提案は、日常の写真を説得力のあるビデオストーリーに変え、より大きなインパクトのための字幕とキャプションを完備しています。WhatsAppで作成物を共有し、あなたの革新的なコンテンツと視聴者がどのように交流するかを見てください。
HeyGenのビデオ編集アプリを使用して、音楽と映像を通じて物語を語る芸術を重んじる人々のための45秒のリリックビデオを作成しましょう。このメッセージは、ソーシャルメディアに自分の足跡を残したいと考えるクリエイティブな個人に最適です。HeyGenのメディアライブラリとストックサポートを利用して、選んだ曲に完璧に合う画像を見つけましょう。ビデオはシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを特徴とし、どのプラットフォームでも素晴らしく見えるようにします。あなたのリリックマスターピースを共有し、あなたの芸術的なタッチで観客を魅了しましょう。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのビデオAIエージェントが働く
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenでは、ユーザーがテンプレート、音楽の統合、アニメーション効果などの高度な機能を活用して、WhatsApp用の魅力的なビデオを簡単に作成できます。これにより、創造性とエンゲージメントが向上します。
ソーシャルメディア用の魅力的なビデオを作成する.
Create eye-catching WhatsApp video statuses in minutes, boosting your social media presence with HeyGen's intuitive tools.
観客を鼓舞し、高める.
Craft motivational WhatsApp videos that resonate with your audience, using HeyGen's lyrical video maker capabilities.
よくある質問
HeyGenがWhatsAppのビデオクリエーターでの私の経験をどのように向上させることができますか？
HeyGenでは、直感的なテンプレートとシーンを使用して、WhatsApp用のビデオ作成体験を簡単に提供しています。努力せずに魅力的なビデオステータスを作成できます。AIアバターやテキストからビデオへの機能を使って、ビデオに個人的なタッチを加えることができます。
HeyGenがビデオステータスクリエーターに提供する機能は何ですか？
HeyGenでは、ボイスオーバー生成や音楽統合のような特徴を備えた包括的なビデオステータスクリエーターを提供しており、あなたのビデオがダイナミックで魅力的になることを保証します。このプラットフォームは、あなたのステータス更新が際立つようにアニメーション効果もサポートしています。
HeyGenは歌詞ビデオクリエータープロジェクトの作成を手伝ってくれますか？
はい、HeyGenはスクリプトからビデオへのテキスト機能と豊富なメディアライブラリを提供することで、リリックビデオのクリエーターとして際立っています。これにより、歌詞とビジュアルをシームレスに統合し、調和のとれた魅力的なビデオ体験を作り出すことができます。
HeyGenをあなたのお気に入りのビデオ編集アプリとして選ぶ理由は何ですか？
HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズを含む堅牢なブランドコントロールを備えた多機能なビデオ編集アプリケーションとして際立っています。また、アスペクト比のサイズ変更やエクスポートにも対応しており、様々なプラットフォームでのソーシャルメディア共有に理想的です。