ウェルネストレーニングビデオメーカー：効果的なコンテンツを作成

高度なAIアバターを使用して、高品質のウェルネストレーニングビデオを簡単に生成します。

忙しいプロフェッショナルを対象に、日常に簡単に取り入れられるクイックウェルネスエクササイズを紹介する、活気ある1分間のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでクリーンにし、動きを示すダイナミックなAIアバターを活用し、励ましのプロフェッショナルなナレーションを添えます。このビデオは、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、パーソナライズされたワークアウトビデオの利点を効果的に紹介します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
新入社員やヘルステックユーザーを対象にした包括的な2分間のトレーニングビデオを開発し、新しいウェルネストラッキングソフトウェアのオンボーディングプロセスを案内します。ビジュアルアプローチは非常に指導的で、ソフトウェアインターフェースの明確な画面録画と正確なオンスクリーンテキストを特徴とし、落ち着いた権威あるナレーションが添えられます。この「ハウツー」ガイドは、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、技術的な詳細を効率的に翻訳し、字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを向上させ、効果的なトレーニングビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
企業の従業員を対象に、会社全体のウェルネスチャレンジへの参加を促す45秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはアップビートでインスパイアリングにし、カスタマイズ可能なテンプレートとダイナミックなトランジション、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのアスピレーショナルなストック映像を特徴とし、モチベーショナルなバックグラウンドミュージックと明確で熱意あるナレーションを設定します。このコンテンツは、チャレンジの楽しさと利点を紹介することで、魅力的なコンテンツを作成することを目的としています。
サンプルプロンプト3
フィットネス愛好家向けに、特定のヨガポーズやストレッチエクササイズの正しいフォームとテクニックを示す1.5分の指導ビデオをデザインしてください。ビジュアルはデモンストレーション的で高品質であり、主要な動きのスローモーションセグメントを組み込み、さまざまなプラットフォーム向けに異なるアスペクト比のリサイズオプションで提示します。オーディオは正確な音声指示と心地よい環境音楽を提供します。このウェルネストレーニングビデオメーカーのプロジェクトは、重要な音声キューを強化するために字幕/キャプションを効果的に使用し、すべての視聴者に明確さを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ウェルネストレーニングビデオメーカーの使い方

AIを活用して高品質でオンデマンドのコンテンツを迅速かつ効率的に制作し、魅力的でパーソナライズされたウェルネストレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ウェルネススクリプトを作成
まず、ウェルネストレーニングコンテンツを作成または貼り付けます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、スクリプトを魅力的な音声対話に変え、ビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択し、ブランドを代表し、ウェルネスメッセージを伝えます。これらのAIアバターは、指示を生き生きとさせ、トレーニングビデオをより親しみやすく魅力的にします。
3
Step 3
ビジュアルとボイスオーバーを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを追加するか、自分のビジュアルをアップロードしてビデオを強化します。プロフェッショナルなボイスオーバー生成を利用して明確な指示を提供し、ウェルネストレーニングコンテンツが包括的でわかりやすいものになるようにします。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加し、最終的なブランディングを適用してビデオを洗練させます。完成したら、高品質のウェルネストレーニングビデオをエクスポートし、どのプラットフォームでも魅力的なコンテンツとして共有できるようにします。

使用例

トレーニングのエンゲージメントを向上

AIを活用して、学習者を魅了し、知識の定着を向上させるダイナミックでインタラクティブなウェルネストレーニングビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーが魅力的なコンテンツを簡単に作成できる高度なAIビデオエディターです。最先端のAIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を備え、スクリプトを迅速かつ効率的にプロフェッショナルなビデオに変換します。

HeyGenはビデオに多言語のボイスオーバーとキャプションを追加できますか？

もちろんです。HeyGenは強力な多言語ボイスオーバー生成をサポートし、多様な視聴者向けに自動字幕とキャプションを提供します。これにより、ウェルネスや企業向けのトレーニングビデオが世界中でアクセス可能で効果的になります。

HeyGenはビデオブランディングのためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやカスタムカラーを組み込んだり、豊富なストックメディアライブラリからメディアを統合したりできます。これにより、ブランドの美学とメッセージに完全に一致する高品質のビデオを作成できます。

HeyGenを使ってプロフェッショナルなウェルネストレーニングビデオをどのくらい早く作成できますか？

HeyGenのユーザーフレンドリーなインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートは、ビデオ制作を大幅にスピードアップし、優れたウェルネストレーニングビデオメーカーとなります。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、パーソナライズされたワークアウトビデオや説明ビデオを迅速に制作できます。