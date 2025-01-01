忙しいプロフェッショナルを対象に、日常に簡単に取り入れられるクイックウェルネスエクササイズを紹介する、活気ある1分間のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでクリーンにし、動きを示すダイナミックなAIアバターを活用し、励ましのプロフェッショナルなナレーションを添えます。このビデオは、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、パーソナライズされたワークアウトビデオの利点を効果的に紹介します。

ビデオを生成