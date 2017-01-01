ウェルネスプログラムビデオメーカー: 健康コンテンツを魅力的に作成

プロフェッショナルな健康とウェルネスビデオを簡単に制作。AIアバターが視聴者を引き込む魅力的な教育コンテンツを提供します。

HRマネージャー向けに、新しい企業ウェルネスビデオプラットフォームの技術的セットアップを説明する1分間の解説ビデオを作成してください。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを利用して、ユーザーフレンドリーなインターフェースと主要機能をプロフェッショナルで情報豊かなスタイルで紹介し、従業員へのシームレスな統合を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、ウェルネスプログラム内でビデオ作成ツールを活用する方法を説明する90秒の指導ビデオをデザインしてください。HeyGenのテンプレートとシーン、ボイスオーバー生成を利用して、複雑な編集なしで健康モジュールをカスタマイズするステップバイステップのプロセスを、クリーンなビジュアルスタイルとアップビートな音楽で示します。
サンプルプロンプト2
IT部門向けに、ウェルネスプラットフォームのデータセキュリティとHDビデオエクスポート機能に関する2分間の技術概要を開発してください。字幕/キャプションを使用して主要なコンプライアンスポイントを強調し、アスペクト比のリサイズとエクスポートをモダンで洗練されたビジュアルスタイルと落ち着いた音声で紹介し、健康とウェルネスビデオのためのプラットフォームの堅牢なインフラストラクチャを示します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチーム向けに、ブランド化されたウェルネスコンテンツを迅速にカスタマイズする方法を示す45秒のダイナミックなソーシャルメディアキャンペーンビデオを制作してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用してブランド資産を統合し、AIアバターを使用して多様な短いクリップを作成し、エネルギッシュな背景音楽とモダンなビジュアルスタイルで、効率的なエンドツーエンドのビデオ生成を求めるブランドマネージャーをターゲットにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ウェルネスプログラムビデオメーカーの使い方

ウェルネスコンテンツを魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換。健康とウェルネスビデオを作成し、視聴者を教育し、インスパイアします。

1
Step 1
ウェルネスコンテンツを作成
ウェルネスプログラムのスクリプトや主要な健康概念を入力することから始めます。私たちのプラットフォームは、スクリプト生成からのシームレスなテキスト・トゥ・ビデオを可能にし、アイデアを基盤となるビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを代表し、ウェルネスメッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択します。これらのAIアバターは、健康とウェルネスビデオにプロフェッショナルで魅力的な存在感をもたらします。
3
Step 3
ブランドの美学をカスタマイズ
ビデオをブランドのアイデンティティに合わせて調整します。ロゴやカラーのブランディングコントロールを利用して、ウェルネスプログラムビデオが独自のスタイルとプロフェッショナリズムを反映するようにします。
4
Step 4
HDウェルネスビデオをエクスポート
ビデオが完成したら、簡単に高画質でエクスポートします。HDビデオエクスポートは、ソーシャルメディアでの共有、ウェルネスコースへの統合、または教育目的での使用に準備が整っています。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プログラムのエンゲージメントと保持を向上

.

ダイナミックでAI駆動のビデオを使用して、ウェルネスプログラム内の参加者のエンゲージメントと知識の保持を高め、効果的な学習を実現します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてウェルネスプログラムビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートを使用して、高品質なウェルネスプログラムビデオを簡単に制作できます。スクリプトを入力するだけで、AIアバタージェネレーターが健康とウェルネスコンテンツを魅力的なビジュアルで生き生きとさせ、ビデオ作成プロセスを効率化します。

HeyGenが健康コンテンツのための効率的なビデオエディターである技術的特徴は何ですか？

HeyGenはスクリプトを洗練された健康とウェルネスビデオに変換する強力なエンドツーエンドのビデオ生成機能を提供します。ボイスオーバーを生成し、自動的に字幕を追加し、HDでエクスポートすることができ、複雑な編集なしでプロフェッショナルな最終製品を保証します。

HeyGenを使用してブランドアイデンティティに合わせた健康とウェルネスビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴやブランドカラーを含む広範なブランディングコントロールを使用して、健康とウェルネスビデオをカスタマイズする力を提供します。多様なプロフェッショナルテンプレートとメディアライブラリを活用して、ソーシャルメディアやブランドの独自スタイルに完全に適した魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenは健康概念を説明する魅力的な教育ビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは教育ビデオの作成を簡単にし、AIアバターと自動ボイスオーバーを使用して複雑な健康概念を明確に説明できます。私たちのプラットフォームは、スクリプトから魅力的な解説ビデオの作成を促進し、健康情報を効果的に視聴者に伝えるのを助けます。