魅力的なコンテンツのためのウェルネスプログラムビデオジェネレーター
企業の従業員やソーシャルメディア向けに魅力的な健康とウェルネスビデオを簡単に作成し、スクリプトからプロフェッショナルなビジュアルに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアのフォロワーを対象とした45秒のダイナミックな健康とウェルネスビデオを開発し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツを迅速に魅力的で活気あるアニメーション説明に変換します。ビデオには、アクセシビリティのための明確な字幕/キャプションと、共有に最適なアップビートでインスパイアリングなバックグラウンドミュージックトラックを含めてください。
新しいウェルネスプログラムの潜在的なクライアント向けに60秒のマーケティングビデオを制作し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンから得られる洗練されたプロフェッショナルな美学を提示します。メディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なビジュアルを組み込み、プログラムの利点を示し、信頼を築き、サインアップを促す自信に満ちた明確なナレーションを使用します。
ストレス解消を求める個人向けに特化した30秒のガイド付き瞑想ビデオをデザインし、ミニマリストなビジュアルスタイルと穏やかで落ち着いたナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを利用してセッションをガイドし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、より広いオーディエンスに向けたコンテンツ作成をシームレスにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして強力なウェルネスプログラムビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、プログラムのための魅力的な健康とウェルネスビデオを効率的に作成する力を提供します。プロフェッショナルなテンプレートとAI駆動のツールを活用して、高品質なコンテンツを迅速に制作し、ウェルネスイニシアチブに創造的なアプローチを促進します。
HeyGenはアニメーションウェルネスコンテンツのためにどのようなAIビデオメーカー機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと穏やかなナレーション生成を使用してテキストをビデオに変換し、ガイド付き瞑想ビデオや情報提供の健康セグメントに最適です。これにより、複雑なアニメーションビデオの専門知識を必要とせずに効率的なコンテンツ作成が可能になります。
HeyGenを使用してブランドのアイデンティティを持つウェルネスプログラムビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenを使用すると、ウェルネスプログラムビデオ内でブランドのアイデンティティを簡単にカスタマイズできます。ロゴ、色、特定のブランディング要素を組み込んで、すべてのマーケティングビデオの取り組みで一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenはソーシャルメディアで共有される健康とウェルネスビデオのアクセシビリティをどのように確保しますか？
HeyGenは、すべての健康とウェルネスビデオに正確な字幕/キャプションを自動生成し、ソーシャルメディアプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。この機能により、メッセージが企業の従業員を含むより広いオーディエンスに効果的に届くことを保証します。