健康コンテンツのためのウェルネス指導ビデオメーカー
AIアバターを使用して高品質のウェルネスビデオを簡単に制作し、視聴者を引き付け、複雑な健康トピックを簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若い成人を対象に、簡単でエネルギーを高めるスムージーの作り方を紹介する60秒のウェルネスビデオメーカーのチュートリアルを作成してください。このビデオは明るく鮮やかなビジュアル、アップビートな背景音楽、動的なオンスクリーンテキストを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを向上させ、主要な材料と手順を強調し、カスタマイズ可能なテンプレートに最適です。
初心者向けに2分間のマインドフルネス瞑想を紹介する30秒の健康教育ビデオを制作し、落ち着いた効果を強調します。ビジュアルスタイルは穏やかで、自然のイメージや穏やかなアニメーションを取り入れ、AIアバターが視聴者を心地よいトーンで案内します。HeyGenのAIアバターを活用して、この魅力的な健康コンテンツを提供し、プロフェッショナルで親しみやすい印象を確保します。
長時間デスクに座るオフィスワーカー向けに、必須の姿勢矯正のヒントを提供する50秒の説明ビデオをデザインし、簡単にフォローできる高品質のビデオを作成します。ビジュアルスタイルは明確でプロフェッショナルであり、シンプルなグラフィックとデモンストレーションを特徴とし、正確で指示的な声が伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、各ヒントの正確で簡潔な配信を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私のウェルネス指導ビデオをどのように改善できますか？
HeyGenは、魅力的な健康コンテンツを簡単に作成できる高度なウェルネスビデオメーカーです。AIビデオ生成を利用して高品質のビデオを制作し、ウェルネス指導をより効果的にします。
HeyGenはAIアバターを使用して説明ビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルな説明ビデオを生成できます。スクリプトを提供するだけで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能がコンテンツを生き生きとさせ、ビデオ制作プロセスを効率化します。
HeyGenは健康教育のためにどのようなアクセシビリティ機能を提供していますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションや多言語ボイスオーバーなどの重要なアクセシビリティ機能を提供しています。これらのツールは、健康教育ビデオを包括的にし、より広い視聴者に効果的に届けることを保証します。
HeyGenにはウェルネスコンテンツ用のカスタマイズ可能なテンプレートがありますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的なウェルネスビデオを迅速に制作するためのカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。音楽を簡単に追加し、すべての健康コンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観を維持するためのブランディングコントロールを適用できます。