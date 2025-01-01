パーソナライズされた健康プログラムのためのウェルネスインストラクションジェネレーター
スクリプトを魅力的なビデオレッスンに変換し、パーソナライズされたルーチンやインタラクティブなコースを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRマネージャーや企業のリーダーシップを対象に、包括的な職場ウェルネスプログラムの一環としてのエルゴノミック職場設定ガイドの利点を示す60秒の情報ビデオを開発してください。ビデオはプロフェッショナルで権威あるビジュアルスタイルを採用し、明確なインフォグラフィックとスクリプトから生成された自信に満ちたナレーションで、実践的な実施ステップを強調します。
素早いストレス解消を求める個人向けに、簡単なマインドフルネスエクササイズやリラクゼーションテクニックを案内する30秒の落ち着いたビデオを制作してください。ビジュアルの美学は穏やかでミニマリストにし、柔らかく暖かい照明と静かな背景音楽を使用し、優しく安心感のある声のナレーション生成で体験を向上させます。
ウェルネスコーチやクリニック管理者向けに、カスタムウェルネスインテークフォームを作成するためのAIウェルネスインテークフォームジェネレーターの効率性を示す75秒の説明ビデオをデザインしてください。このビデオはテクノロジーに精通した情報的なビジュアルアピールを持ち、UI要素を明確に示し、プロフェッショナルなナレーターとアクセスしやすい字幕/キャプションを備えています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な健康とウェルネスのコースやパーソナライズされたルーチンの作成を支援しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、動的な健康とウェルネスのコースを生成し、パーソナライズされたルーチンを作成する力をユーザーに提供します。これにより、高品質なウェルネスインストラクションの効率的な制作が可能となり、効果的なウェルネスインストラクションジェネレーターとして機能します。
HeyGenはカスタムウェルネスインテークフォームや個別の健康アドバイスの生成を支援できますか？
はい、HeyGenのAI機能はAIウェルネスインテークフォームジェネレーターとしても機能し、効率的なデータ収集のためのカスタムウェルネスインテークフォームの作成を可能にします。さらに、ヘルスアンドウェルネスアドバイスジェネレーターとしても機能し、カスタムブランドで個別のアドバイスを提供することができます。
HeyGenのAI生成トレーニングビデオの統合オプションはどのようなものがありますか？
HeyGenのAI生成トレーニングビデオは、モバイルフレンドリーな配信とインタラクティブなコースのためのシームレスなLMS統合を提供し、幅広い用途に対応しています。これにより、ウェルネスインストラクションがさまざまなプラットフォームで効率的にオーディエンスに届くことを保証します。
HeyGenはHIPAAおよびGDPRに準拠したウェルネスイニシアチブに適したコンテンツの作成をサポートしていますか？
HeyGenは、HIPAAおよびGDPR準拠が必要なイニシアチブのために、データセキュリティの重要性を認識し、機密性の高い健康とウェルネスコンテンツを生成するための安全なプラットフォームを提供します。ユーザーは特定のデータ収集と使用に責任を持ちますが、HeyGenの堅牢なセキュリティインフラストラクチャはこれらの要件をサポートします。