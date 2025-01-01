パーソナライズされた健康プログラムのためのウェルネスインストラクションジェネレーター

スクリプトを魅力的なビデオレッスンに変換し、パーソナライズされたルーチンやインタラクティブなコースを迅速に作成します。

サンプルプロンプト1
HRマネージャーや企業のリーダーシップを対象に、包括的な職場ウェルネスプログラムの一環としてのエルゴノミック職場設定ガイドの利点を示す60秒の情報ビデオを開発してください。ビデオはプロフェッショナルで権威あるビジュアルスタイルを採用し、明確なインフォグラフィックとスクリプトから生成された自信に満ちたナレーションで、実践的な実施ステップを強調します。
サンプルプロンプト2
素早いストレス解消を求める個人向けに、簡単なマインドフルネスエクササイズやリラクゼーションテクニックを案内する30秒の落ち着いたビデオを制作してください。ビジュアルの美学は穏やかでミニマリストにし、柔らかく暖かい照明と静かな背景音楽を使用し、優しく安心感のある声のナレーション生成で体験を向上させます。
サンプルプロンプト3
ウェルネスコーチやクリニック管理者向けに、カスタムウェルネスインテークフォームを作成するためのAIウェルネスインテークフォームジェネレーターの効率性を示す75秒の説明ビデオをデザインしてください。このビデオはテクノロジーに精通した情報的なビジュアルアピールを持ち、UI要素を明確に示し、プロフェッショナルなナレーターとアクセスしやすい字幕/キャプションを備えています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ウェルネスインストラクションジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールを使用して、魅力的でパーソナライズされた健康とウェルネスのコースや教材を簡単に作成し、学習とエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
ウェルネスコンテンツを作成する
まず、生成器に希望するウェルネストピックと具体的な指示を入力します。AIの力を活用して、テキストを包括的なウェルネスインストラクションジェネレーターに変換し、コースの基盤を形成します。
2
Step 2
カスタマイズとパーソナライズ
特定のニーズやブランドガイドラインに合わせて指示を調整します。ロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、あなたのユニークなアイデンティティを反映し、オーディエンスに共鳴するパーソナライズされたルーチンを作成します。
3
Step 3
ビジュアルとオーディオで強化
ビジュアルと高品質のオーディオを統合してエンゲージメントを高めます。声のナレーション生成を活用して、明確でプロフェッショナルなナレーションを追加し、静的なコンテンツを動的なAI生成トレーニングビデオに変換します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ウェルネスインストラクションを最終化し、配布の準備をします。さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、インタラクティブなコースやLMS統合の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIでトレーニングのエンゲージメントと保持を向上

魅力的なAIを活用したインストラクショナルビデオとインタラクティブな体験を提供することで、ウェルネスプログラムにおける学習者の参加と知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な健康とウェルネスのコースやパーソナライズされたルーチンの作成を支援しますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、動的な健康とウェルネスのコースを生成し、パーソナライズされたルーチンを作成する力をユーザーに提供します。これにより、高品質なウェルネスインストラクションの効率的な制作が可能となり、効果的なウェルネスインストラクションジェネレーターとして機能します。

HeyGenはカスタムウェルネスインテークフォームや個別の健康アドバイスの生成を支援できますか？

はい、HeyGenのAI機能はAIウェルネスインテークフォームジェネレーターとしても機能し、効率的なデータ収集のためのカスタムウェルネスインテークフォームの作成を可能にします。さらに、ヘルスアンドウェルネスアドバイスジェネレーターとしても機能し、カスタムブランドで個別のアドバイスを提供することができます。

HeyGenのAI生成トレーニングビデオの統合オプションはどのようなものがありますか？

HeyGenのAI生成トレーニングビデオは、モバイルフレンドリーな配信とインタラクティブなコースのためのシームレスなLMS統合を提供し、幅広い用途に対応しています。これにより、ウェルネスインストラクションがさまざまなプラットフォームで効率的にオーディエンスに届くことを保証します。

HeyGenはHIPAAおよびGDPRに準拠したウェルネスイニシアチブに適したコンテンツの作成をサポートしていますか？

HeyGenは、HIPAAおよびGDPR準拠が必要なイニシアチブのために、データセキュリティの重要性を認識し、機密性の高い健康とウェルネスコンテンツを生成するための安全なプラットフォームを提供します。ユーザーは特定のデータ収集と使用に責任を持ちますが、HeyGenの堅牢なセキュリティインフラストラクチャはこれらの要件をサポートします。