ウェルネス説明動画ジェネレーターで魅力的なコンテンツを作成
魅力的なAIアバターでウェルネスブランドを生き生きとさせ、オーディエンスに響くソーシャルメディアコンテンツを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ウェルネスブランドのソーシャルメディアキャンペーン用に、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がどのように書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルに変えるかを紹介する、ダイナミックな90秒のマーケティング動画を作成します。この動画はマーケティングチームを対象にしており、モダンなアニメーションビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、明瞭なAIナレーションで補完します。HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して、洗練されたブランドメッセージを迅速に構築します。
ウェルネス分野の健康教育者やオンラインコースクリエイター向けに設計された包括的な2分間の説明動画を制作し、複雑な概念をどのように簡単に分解できるかを示します。ビジュアルスタイルは教育的でステップバイステップの形式を取り、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して情報を構成します。安心感のあるAI音声が視聴者を導き、画面上の字幕/キャプションで明確さとアクセシビリティを向上させます。
忙しいウェルネス起業家や個人事業主を対象にしたプロフェッショナルな1分間の動画をデザインし、AIビデオジェネレーターがどのようにブランドコンテンツを迅速に作成できるかを強調します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、かつカスタマイズ可能であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用してカスタムブランディング要素がシームレスに統合される様子を示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにウェルネス説明動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトを魅力的なウェルネス説明動画に変換します。ユーザーはリアルなAIアバターを選択し、テキストから自然な音声のAIナレーションを生成することができ、ビデオ制作プロセス全体を効率化し、直感的なAIビデオジェネレーターを実現します。
HeyGenはマーケティング動画のカスタムブランディングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーを簡単にマーケティング動画に組み込むことができます。プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから始めて、独自のブランドアイデンティティに完全に一致するようにカスタマイズできます。
HeyGenはどのようなビデオ編集機能を提供していますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、プロフェッショナルなアニメーション動画の作成を誰でも簡単に行えるようにします。シーンを簡単に配置し、包括的なライブラリからメディアを追加し、広範なビデオ編集経験がなくてもコンテンツを微調整できます。
HeyGenの動画をさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するにはどうすればよいですか？
HeyGenはさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供することで、コンテンツの最適化を支援します。これにより、異なるソーシャルメディアプラットフォームで動画が完璧に見えるようになり、ウェルネスブランドやコーチのエンゲージメントを最大化します。