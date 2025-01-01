ウェルネス説明動画ジェネレーターで魅力的なコンテンツを作成

魅力的なAIアバターでウェルネスブランドを生き生きとさせ、オーディエンスに響くソーシャルメディアコンテンツを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ウェルネスブランドのソーシャルメディアキャンペーン用に、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がどのように書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルに変えるかを紹介する、ダイナミックな90秒のマーケティング動画を作成します。この動画はマーケティングチームを対象にしており、モダンなアニメーションビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、明瞭なAIナレーションで補完します。HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して、洗練されたブランドメッセージを迅速に構築します。
サンプルプロンプト2
ウェルネス分野の健康教育者やオンラインコースクリエイター向けに設計された包括的な2分間の説明動画を制作し、複雑な概念をどのように簡単に分解できるかを示します。ビジュアルスタイルは教育的でステップバイステップの形式を取り、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して情報を構成します。安心感のあるAI音声が視聴者を導き、画面上の字幕/キャプションで明確さとアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト3
忙しいウェルネス起業家や個人事業主を対象にしたプロフェッショナルな1分間の動画をデザインし、AIビデオジェネレーターがどのようにブランドコンテンツを迅速に作成できるかを強調します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、かつカスタマイズ可能であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用してカスタムブランディング要素がシームレスに統合される様子を示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ウェルネス説明動画ジェネレーターの仕組み

直感的なAIツールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、オーディエンスに響く魅力的なウェルネス説明動画を簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
ウェルネスメッセージを書き始めるか、プロジェクトを迅速に開始するためにさまざまな事前デザインされたビデオテンプレートから選択します。私たちのプラットフォームは、テキストを簡単にビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIアバターとメディアを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択し、ライブラリから適切なストックメディアを使用してウェルネステーマを完璧に伝える動画を豊かにします。
3
Step 3
ナレーションとカスタムブランディングを追加
自然な音声のAIナレーションを生成してメッセージを伝えます。ロゴやブランドカラーなどのカスタムブランディング要素を適用して、一貫性を保ちながら動画をさらにパーソナライズします。
4
Step 4
説明動画をエクスポート
完成したウェルネス説明動画を確認し、必要に応じて字幕を追加し、希望のアスペクト比でエクスポートして、すべてのソーシャルメディアチャンネルで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにウェルネス説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトを魅力的なウェルネス説明動画に変換します。ユーザーはリアルなAIアバターを選択し、テキストから自然な音声のAIナレーションを生成することができ、ビデオ制作プロセス全体を効率化し、直感的なAIビデオジェネレーターを実現します。

HeyGenはマーケティング動画のカスタムブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーを簡単にマーケティング動画に組み込むことができます。プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから始めて、独自のブランドアイデンティティに完全に一致するようにカスタマイズできます。

HeyGenはどのようなビデオ編集機能を提供していますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、プロフェッショナルなアニメーション動画の作成を誰でも簡単に行えるようにします。シーンを簡単に配置し、包括的なライブラリからメディアを追加し、広範なビデオ編集経験がなくてもコンテンツを微調整できます。

HeyGenの動画をさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するにはどうすればよいですか？

HeyGenはさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供することで、コンテンツの最適化を支援します。これにより、異なるソーシャルメディアプラットフォームで動画が完璧に見えるようになり、ウェルネスブランドやコーチのエンゲージメントを最大化します。