ウェルネスコーチングビデオメーカー：魅力的な動画を作成

ウェルネスコーチングを魅力的な動画で強化し、スクリプトを使用してテキスト-to-ビデオでダイナミックなコンテンツに変換します。

AIウェルネスコーチを実践に取り入れようとするウェルネスコーチやプロフェッショナル向けの1分間の説明動画を想像してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、クリーンなグラフィックと落ち着いた色調のパレットを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオがどのようにして複雑な録音機器を必要とせずに個別のガイダンスの提供を簡素化するかを明確に説明する音声が流れます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
フィットネスと健康のコンテンツクリエイターが魅力的なフィットネス＆ヘルス動画を制作することを目指す場合、90秒の指導動画が重要です。この動画は、ダイナミックでモチベーションを高めるビジュアルスタイルと高エネルギーの音楽を使用し、HeyGenのAIアバターがさまざまなワークアウトルーチンやウェルネスのヒントを示し、コンテンツ制作プロセスを効率化する方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
オンラインコーチングビジネスがソーシャルメディアでの存在感を高めるためには、45秒のチュートリアルが大いに役立ちます。このチュートリアルは、クリアでプロフェッショナルな音声を備えたシャープでコーポレートなビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションの活用がソーシャルメディア動画のエンゲージメントとアクセシビリティを向上させ、オンラインコーチングメッセージがより広いオーディエンスに届くことを強調します。
サンプルプロンプト3
AIアバターの力を発見し、個別のガイダンスを提供する2分間の魅力的なデモンストレーション動画を作成しましょう。ビジュアルと音声スタイルは革新的で魅力的であり、フレンドリーなAIアバターが複雑なウェルネスコンセプトを明確なボイスオーバー生成を通じて説明し、HeyGenがどのようにして個別のサポートを提供するのかを紹介します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ウェルネスコーチングビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールでプロフェッショナルなフィットネスと健康動画を簡単に制作し、オーディエンスに個別のガイダンスを提供します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、ウェルネスコーチングのスクリプトを作成または貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、あなたの言葉を魅力的な動画コンテンツに変換し、個別のガイダンスを明確に伝えます。
2
Step 2
AIコーチを選ぶ
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択します。これらのリアルなAIウェルネスコーチが、あなたのメッセージを真実味とインパクトを持って届けます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアルや背景音楽を追加し、ロゴやブランドカラーを含む独自のブランディングコントロールを適用して、コンテンツ作成の一貫した外観を維持します。
4
Step 4
生成して共有
カスタマイズが完了したら、ハイインパクトなフィットネス＆ヘルス動画を生成します。さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を使用して、ソーシャルメディア動画や広範なリーチのために簡単にエクスポートできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強力なモチベーショナルウェルネス動画を提供

.

AIアバターを使用してインスピレーションを与えるモチベーショナルコンテンツを作成し、健康的な習慣を促進し、オーディエンスをウェルネスの旅で力づけます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてウェルネスコーチング動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を使用して、スクリプトを魅力的な動画に変換することで、ウェルネスコーチング動画の作成を革新します。この効率的なプラットフォームは、コンテンツ作成に必要な労力を大幅に削減します。

AI生成のウェルネスコンテンツのビジュアルスタイルとブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを含む強力なカスタマイズ機能を提供しており、AIウェルネスコーチング動画がブランドのアイデンティティに完全に一致するようにします。AIテンプレートやさまざまなツールを活用して、クリーンなビジュアルと一貫した外観を実現できます。

HeyGenはフィットネスと健康動画の品質を向上させるためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、全体的な動画品質を向上させるAIビデオエンハンサーやクリアな音声を確保するノイズリデューサーなどの高度な技術機能を提供しています。さらに、プラットフォームには自動キャプションやインテリジェントなトーキングビデオエディターが含まれており、洗練されたプロフェッショナルな仕上がりを実現し、フィットネス＆ヘルス動画を際立たせます。

HeyGenはどのようにしてより魅力的な個別ガイダンスとモチベーショナルコンテンツを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、コーチやトレーナーがフィットネス＆ヘルス動画を作成する際に、インパクトのある個別ガイダンスとモチベーショナルコンテンツを簡単に制作できるようにします。AIを活用した機能を利用して、ソーシャルメディア動画やオンラインコーチング資料を作成し、オーディエンスに深く響くコンテンツを提供します。