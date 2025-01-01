ウェルビーイングビデオメーカー: 健康コンテンツを魅力的に作成

豊富なカスタマイズ可能なテンプレートライブラリを活用して、あらゆるトピックに対応するインパクトのある健康とウェルネスビデオを迅速にデザインします。

忙しいプロフェッショナル向けに、短時間でマインドフルネス技術を提供する30秒の穏やかなウェルビーイングビデオを作成してください。自然の穏やかな映像、柔らかいアンビエント音楽、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した心地よいナレーションを活用し、利用可能なテンプレートとシーンからインスピレーションを得たテンプレートを基に、平和なひとときを提供する魅力的なビデオコンテンツを制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若い大人向けに、3つの簡単な朝のストレッチや健康的な習慣を紹介する45秒のダイナミックなショートビデオをデザインしてください。このビデオにはエネルギッシュな音楽、鮮やかなテキストアニメーション、クイックカットを取り入れ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、明確な指示と字幕を表示し、全体的なビデオ制作を向上させます。
サンプルプロンプト2
企業の従業員向けに、ストレス解消戦略に焦点を当てた60秒の思いやりのあるアニメーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなもので、情報を共感的に伝えるフレンドリーなAIアバターをフィーチャーし、HeyGenのAIアバターとメディアライブラリ/ストックサポートからのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、関連するビジュアルと音楽をサポートし、AIビデオメーカーの力を示します。
サンプルプロンプト3
健康志向の個人を対象にした、素早く健康的なレシピを紹介する明るく魅力的な30秒のインストラクションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的でテンポが速く、陽気なバックグラウンドミュージックと明確なオンスクリーンテキスト指示を備え、HeyGenのテンプレートとシーンを最大限に活用し、さまざまなアスペクト比でエクスポートできるようにして、このウェルビーイングビデオメーカーコンテンツが幅広いオーディエンスに届くようにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ウェルビーイングビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオメーカーを使用して、健康教育、企業のウェルネス、ソーシャルメディア向けのプロフェッショナルで魅力的なウェルビーイングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
多様なテンプレートとシーンのライブラリから選択して、ウェルビーイングビデオプロジェクトを開始し、コンテンツ作成をスタートさせます。
2
Step 2
AIアバターを追加
ダイナミックなAIアバターをビデオシーンに統合し、メッセージを生き生きと伝え、パーソナライズされた魅力的な配信を提供します。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用
ロゴ、カラー、フォントをシームレスに統合するブランディングコントロールを活用して、ストーリーを強化し、一貫性を保ちます。
4
Step 4
エクスポートと共有
自動字幕/キャプションを追加してコンテンツを仕上げ、あらゆるプラットフォームに最適な形式でプロフェッショナルなウェルビーイングビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業のウェルネスプログラムを強化

企業の従業員向けウェルネスプログラムのために、参加率と重要な健康イニシアチブの保持を向上させる非常に魅力的なAIビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビデオコンテンツの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオメーカーとして、ビデオ作成のプロセスを簡素化します。直感的なテキスト-to-ビデオ機能により、ユーザーはスクリプトから高品質で魅力的なビデオコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenのAIアバターとビデオテンプレートを使用してビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは多様なAIアバターと高度にカスタマイズ可能なテンプレートを含む広範なカスタマイズオプションを提供しています。独自のメディアやブランディングコントロールを使用して、ユニークなアニメーションビデオをさらにパーソナライズできます。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作のためにどのようなビデオ編集ツールを提供していますか？

HeyGenはプロフェッショナルな出力を確保するために設計された強力なビデオ編集ツールを提供しており、高度なボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションを含みます。これらの機能により、正確な調整が可能となり、効率的なオンラインビデオ作成プラットフォームとなっています。

HeyGenはどのようにしてブランドのソーシャルメディアでの存在感を高めることができますか？

HeyGenは、専用のブランディングコントロールを通じてカスタムロゴやブランドカラーを適用することで、ブランド力を大幅に向上させる優れたウェルビーイングビデオメーカーです。これにより、ソーシャルメディアに最適化された洗練されたビデオを制作できます。