週替わりスペシャルビデオメーカー：魅力的なプロモを素早く作成
驚くべき週替わりスペシャルビデオを作成し、AIボイスオーバーと強力なテンプレートでエンゲージメントを高めましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナル向けにデザインされた、モダンで洗練された45秒のソーシャルメディアプロモーションビデオを作成してください。多様なメディアを取り入れたテンポの速いビジュアルリズムとトレンディなバックグラウンドミュージック、明瞭なナレーションを特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを効率的に活用します。
新製品やサービスをマーケティングキャンペーンで展開する起業家向けに、AIを活用した60秒の洞察に満ちた説明ビデオを想像してください。プロフェッショナルで洗練されたビジュアル美学を採用し、明確な画面上のテキストをAIアバターが自信を持って魅力的に伝えます。
eコマースビジネス向けに、視覚的に魅力的な15秒の製品中心のビデオ広告を開発してください。パンチの効いた直接的な内容で、太字のテキストオーバーレイとキャッチーなジングルや短いインストゥルメンタルトラックを特徴とし、HeyGenの機能を使用して明確な字幕を統合し、最大限のアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオでどのようにマーケティングキャンペーンを強化できますか？
HeyGenは、AIアバターとボイスオーバーを使用してテキストを魅力的なビデオに変換し、説得力のあるビデオ広告やプロモーションコンテンツを作成する力を提供します。これにより、インパクトのあるマーケティングキャンペーンの制作が大幅に効率化され、強力なAIビデオメーカーとして機能します。
HeyGenがソーシャルメディア向けの効果的なプロモビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリを提供し、強力なプロモビデオメーカーとして機能します。Instagramの投稿を含むさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたダイナミックなコンテンツを迅速に作成でき、メッセージを際立たせることができます。
HeyGenを使用してブランドの独自のグラフィックとアイデンティティでビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを簡単に組み込むことができます。また、ライブラリからカスタムグラフィックやメディアを統合し、すべてのビデオがブランドのビジュアルアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな機能を備えた週替わりスペシャルビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、字幕生成やボイスオーバー作成などの主要な制作ステップを自動化することで、効率的な週替わりスペシャルビデオメーカーとして機能します。これにより、小規模ビジネスは広範な編集を必要とせずに、一貫して高品質でアクセスしやすいビデオを制作でき、貴重な時間を節約できます。