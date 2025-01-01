週次まとめ動画メーカー: 魅力的なまとめを迅速に作成

HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、ソーシャルメディア向けに魅力的な週次まとめを作成し、重要な瞬間を強調しましょう。

あなたの小規模ビジネスの成果を強調し、忙しい起業家をターゲットにした60秒の魅力的な週次まとめ動画を作成してください。活気に満ちた現代的なビジュアルスタイルと高揚感のあるバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、映像とデータを簡単にまとめてコンテンツ作成を効率化しましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアに精通したオーディエンス向けに、週の最もエキサイティングなイベントのハイライトを紹介する30秒の魅力的なまとめ動画を制作してください。人気のあるバックグラウンドミュージックを使用し、視覚的に豊かな美学を採用して、HeyGenの「字幕/キャプション」を活用し、プラットフォーム全体で最大限のエンゲージメントを確保しましょう。
サンプルプロンプト2
オンライン学習者や企業研修生に最適な45秒の簡潔な教育まとめ動画をデザインし、週次の重要なレッスンを要約してください。情報豊かでクリーンなビジュアルスタイルを維持し、HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」機能を使用して、複雑な概念を簡潔に説明するプロフェッショナルなナレーションを簡単に生成しましょう。
サンプルプロンプト3
冒険心あふれる旅行ブロガー向けに、週の最も息をのむような場所や体験を紹介する60秒の視覚的に驚くべき旅行まとめ動画を作成してください。映画的で美的なビジュアルスタイルを採用し、環境音楽をキュレーションし、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、カスタマイズ可能なまとめ動画テンプレートに深みと洗練を加えましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

週次まとめ動画メーカーの使い方

使いやすいエディターで魅力的な週次まとめ動画を簡単に作成し、思い出に残る瞬間をどのプラットフォームでも魅力的なストーリーに変えましょう。

1
Step 1
コンテンツをアップロード
まず、プラットフォームのメディアライブラリに生のビデオクリップや画像をアップロードします。
2
Step 2
テンプレートを選択
さまざまなスタイルやテーマに合わせてデザインされたまとめ動画テンプレートから選択します。
3
Step 3
まとめをカスタマイズ
独自のブランディングコントロールを適用し、テキストを追加し、バックグラウンドミュージックを選択して動画をパーソナライズします。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質の週次まとめ動画を生成し、すべてのお気に入りのプラットフォームで簡単に共有できるようにアスペクト比を調整してエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

週次ストーリーテリングを強化

.

AI駆動のビデオストーリーテリングを活用して、週次の要約をダイナミックで記憶に残る物語に変えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な動画まとめを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIツールと使いやすいエディターを使用して、魅力的な動画まとめを簡単に作成できるようにします。カスタマイズ可能なまとめ動画テンプレートの豊富なライブラリを活用して、イベントのハイライトや年間レビュー動画を簡単に紹介し、あなたのストーリーを忘れられないものにします。

HeyGenはまとめ動画テンプレートをカスタマイズするためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、まとめ動画テンプレートをカスタマイズするための強力な機能を提供しています。テキストや画像のオーバーレイ、動的なテキストアニメーション、ストックミュージックライブラリからの音楽やエフェクトを使用して動画をパーソナライズし、アクセシビリティを高めるために自動字幕を追加することもできます。

HeyGenは私のまとめ動画にプロフェッショナルなストーリーテリングと高品質なビジュアルを保証できますか？

もちろんです。HeyGenは、まとめ動画にプロフェッショナルなストーリーテリングと高品質なビジュアルを実現するために設計されています。さまざまなアニメーションやトランジションをサポートしており、AIアバターやAIボイスオーバーを組み込むことで、全体の制作価値を高め、動画を視覚的に魅力的にします。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームでまとめ動画を共有することをサポートしていますか？

はい、HeyGenはまとめ動画のソーシャルメディア共有を非常に簡単かつ効率的にします。動画が完成したら、Instagram、TikTok Video、YouTubeなどのプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でエクスポートでき、希望するチャンネルでの広範なリーチとエンゲージメントを確保します。