AIジェネレーターで週刊ダイジェストビデオを作成

強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストを魅力的な週刊ビデオダイジェストに簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナル向けに、個別の更新情報を作成するための革新的な45秒のビデオニュースレターを開発できます。美的感覚はモダンで洗練されており、HeyGenの「AIアバター」が主要なポイントを提示し、「テンプレートとシーン」から選ばれた洗練された背景が伴います。この魅力的な形式は、従来のコミュニケーションを変革し、マーケターが週ごとの洞察を効果的に伝えるのを容易にします。
サンプルプロンプト2
教育者向けに設計された30秒の簡潔なリキャップビデオを制作し、過去1週間の主要な学習ポイントやイベントのハイライトを要約します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で情報豊かであり、HeyGenの「字幕/キャプション」機能を通じてすべての情報が理解しやすくアクセス可能であることを保証します。「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するストック映像を取り入れ、トピックを視覚的に強化し、これらのリキャップビデオを学生や参加者にとって影響力があり理解しやすいものにします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けに、AIウィークリーダイジェストビデオメーカーの生成の速さと簡単さを示す、活気ある20秒のソーシャルメディアクリップを想像してください。ビジュアルアプローチはテンポが速く、トレンディで、さまざまなプラットフォームに最適化されており、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用してシームレスな共有を実現します。ダイナミックな「テンプレートとシーン」を利用して、視覚的に魅力的な要約を迅速に組み立て、視聴者の注意を瞬時に引きつけ、コンテンツ作成の手軽さを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

週刊ダイジェストビデオジェネレーターの仕組み

HeyGenのAI駆動ツールを使用して、週ごとの更新を魅力的なビデオニュースレターに簡単に変換し、時間を節約しながら視聴者を魅了します。

1
Step 1
週刊コンテンツを貼り付ける
まず、書かれた週刊更新情報や詳細なスクリプトをAIビデオメーカーに貼り付けます。強力なプラットフォームが即座にテキストからビデオを作成し、ダイジェストの基盤を築きます。
2
Step 2
アバターとテンプレートを選ぶ
多様なAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選択して、週刊ダイジェストビデオを強化します。シーンをカスタマイズして、リキャップビデオにブランドの美学に完璧にマッチさせます。
3
Step 3
ブランディングと字幕を適用
ブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴとカラーを統合します。自動字幕を簡単に追加して、ビデオニュースレターがすべての視聴者にとってアクセスしやすく魅力的であることを保証します。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
オンラインビデオエディター内で作成物を確認し、最終調整を行った後、高品質で魅力的なビデオを生成し、メールマーケティングチャネル全体で共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビデオダイジェストで成功を特集

魅力的な顧客成功事例を週刊ビデオダイジェストに組み込み、信頼を築き、製品の価値を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な週刊リキャップビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルで魅力的なビデオを迅速に制作できるAIウィークリーダイジェストビデオメーカーです。AIアバターやテキスト-to-スピーチなどのAI駆動ツールを活用して、スクリプトをダイナミックな週刊ダイジェストビデオに簡単に変換します。

HeyGenはビデオニュースレターにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenを使用すると、ビデオニュースレターを効果的に個別化するための広範なクリエイティブコントロールが得られます。ロゴやブランドカラーなどのブランディングコントロールを簡単に適用し、さまざまなテンプレートから選択して、メールマーケティングコンテンツに一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。

HeyGenのAIビデオメーカーを使用してテキストから直接ビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、ユーザーがテキストスクリプトから驚くほど簡単にビデオを作成できるようにします。私たちのAIビデオメーカーは、先進的なテキスト-to-スピーチ技術とリアルなAIアバターを活用して、書かれたコンテンツから自動字幕付きの高品質なビデオを生成します。

HeyGenは個別化されたビデオを強化するためにAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenは個別化されたビデオに人間味を加えるための多様なAIアバターを提供しています。この機能は、直感的なドラッグ＆ドロップのオンラインビデオエディターと組み合わせることで、どのユーザーでもユニークでプロフェッショナルなリキャップビデオを簡単に制作できるようにします。