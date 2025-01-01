AIジェネレーターで週刊ダイジェストビデオを作成
強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストを魅力的な週刊ビデオダイジェストに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナル向けに、個別の更新情報を作成するための革新的な45秒のビデオニュースレターを開発できます。美的感覚はモダンで洗練されており、HeyGenの「AIアバター」が主要なポイントを提示し、「テンプレートとシーン」から選ばれた洗練された背景が伴います。この魅力的な形式は、従来のコミュニケーションを変革し、マーケターが週ごとの洞察を効果的に伝えるのを容易にします。
教育者向けに設計された30秒の簡潔なリキャップビデオを制作し、過去1週間の主要な学習ポイントやイベントのハイライトを要約します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で情報豊かであり、HeyGenの「字幕/キャプション」機能を通じてすべての情報が理解しやすくアクセス可能であることを保証します。「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するストック映像を取り入れ、トピックを視覚的に強化し、これらのリキャップビデオを学生や参加者にとって影響力があり理解しやすいものにします。
ソーシャルメディアマネージャー向けに、AIウィークリーダイジェストビデオメーカーの生成の速さと簡単さを示す、活気ある20秒のソーシャルメディアクリップを想像してください。ビジュアルアプローチはテンポが速く、トレンディで、さまざまなプラットフォームに最適化されており、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用してシームレスな共有を実現します。ダイナミックな「テンプレートとシーン」を利用して、視覚的に魅力的な要約を迅速に組み立て、視聴者の注意を瞬時に引きつけ、コンテンツ作成の手軽さを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な週刊リキャップビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルで魅力的なビデオを迅速に制作できるAIウィークリーダイジェストビデオメーカーです。AIアバターやテキスト-to-スピーチなどのAI駆動ツールを活用して、スクリプトをダイナミックな週刊ダイジェストビデオに簡単に変換します。
HeyGenはビデオニュースレターにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？
HeyGenを使用すると、ビデオニュースレターを効果的に個別化するための広範なクリエイティブコントロールが得られます。ロゴやブランドカラーなどのブランディングコントロールを簡単に適用し、さまざまなテンプレートから選択して、メールマーケティングコンテンツに一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。
HeyGenのAIビデオメーカーを使用してテキストから直接ビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、ユーザーがテキストスクリプトから驚くほど簡単にビデオを作成できるようにします。私たちのAIビデオメーカーは、先進的なテキスト-to-スピーチ技術とリアルなAIアバターを活用して、書かれたコンテンツから自動字幕付きの高品質なビデオを生成します。
HeyGenは個別化されたビデオを強化するためにAIアバターを提供していますか？
はい、HeyGenは個別化されたビデオに人間味を加えるための多様なAIアバターを提供しています。この機能は、直感的なドラッグ＆ドロップのオンラインビデオエディターと組み合わせることで、どのユーザーでもユニークでプロフェッショナルなリキャップビデオを簡単に制作できるようにします。