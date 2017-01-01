婚約中のカップルの特別な日を記録するための60秒のシネマティックなウェディングハイライトリールを作成してください。このビデオは、夢のようなソフトフォーカスのビジュアルと心温まるオーケストラのサウンドトラックを組み合わせ、時を超えた記念品を提供します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、彼らのラブストーリーを美しく語り、プロフェッショナルなウェディングハイライトリールとして記録する印象的で記憶に残るビデオを簡単に作成しましょう。

