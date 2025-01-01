婚約中のカップル向けに、個性的なビデオメッセージを作成するための魅力的な30秒の結婚式招待ビデオを作成しましょう。優雅でロマンチックなビジュアルスタイルを想像し、愛情あふれる雰囲気を演出するために、柔らかなインストゥルメンタルの背景音楽を使用します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、創作をスタートさせ、特別な日の詳細を語る「ボイスオーバー生成」で温かみのある個人的なタッチを加えましょう。

