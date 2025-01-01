結婚式プロモーションビデオメーカー：素晴らしい思い出を作成

オンラインメーカーで簡単に記憶に残る結婚式ビデオを作成しましょう。メディアをアップロードし、素晴らしいテンプレートから選んであなたのストーリーを個別化してください。

婚約中のカップル向けに、個性的なビデオメッセージを作成するための魅力的な30秒の結婚式招待ビデオを作成しましょう。優雅でロマンチックなビジュアルスタイルを想像し、愛情あふれる雰囲気を演出するために、柔らかなインストゥルメンタルの背景音楽を使用します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、創作をスタートさせ、特別な日の詳細を語る「ボイスオーバー生成」で温かみのある個人的なタッチを加えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
結婚式の写真家やビデオグラファー向けに、彼らのポートフォリオを力強く紹介するダイナミックな45秒のプロモーションビデオを作成します。このエネルギッシュなビジュアルは、多様な結婚式のビデオクリップのハイライトリールを特徴とし、現代的で心躍る音楽と組み合わせます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して映像を強化し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなプラットフォームでのプロフェッショナルな表示を確保します。
サンプルプロンプト2
新婚夫婦がソーシャルメディアで大切な瞬間を共有するための心温まる60秒の結婚式スライドショービデオを制作します。ビジュアルスタイルは楽しく懐かしいもので、自然な写真やビデオスニペットを取り入れ、感情的な背景音楽で補完します。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、多様な「テンプレートとシーン」でクリエイティブプロセスを簡素化します。
サンプルプロンプト3
準備の様子を垣間見たい友人や家族にアピールする、遊び心のある30秒の舞台裏結婚式ジャーニービデオは、あなたのストーリーを語るユニークな方法を提供します。この本格的なビジュアルアプローチは、軽快で風変わりな背景音楽と共に、ユーザーがメディアをアップロードして独自のストーリーを語ることを奨励します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を使用してシンプルなスクリプトを魅力的なナラティブに変え、「ボイスオーバー生成」でキャラクターを追加できます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

結婚式プロモーションビデオメーカーの使い方

特別な瞬間を捉えた素晴らしい結婚式プロモーションビデオを簡単に作成し、大切な思い出を共有して再体験しましょう。

1
Step 1
結婚式ビデオテンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた結婚式ビデオテンプレートのコレクションを閲覧し、プロモーションの完璧なスタート地点を見つけましょう。これらのテンプレートとシーンは、あなたの特別な日を際立たせるために作られています。
2
Step 2
大切なメディアをアップロード
写真やビデオクリップを簡単にアップロードして、あなたのストーリーを生き生きとさせましょう。私たちのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、個人的な思い出を選んだテンプレートにシームレスに統合できます。
3
Step 3
ビデオの詳細を個別化
プロモーションをあなたらしくユニークにしましょう。カスタムテキスト、エレガントなトランジション、完璧な背景音楽をボイスオーバー生成を通じて追加し、結婚式の物語に理想的なトーンを設定します。
4
Step 4
作品をエクスポートして共有
結婚式プロモーションビデオが完成したら、ソーシャルメディア共有に最適化されたさまざまな形式で簡単にエクスポートできます。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、どこでも完璧に見えるようにしましょう。

使用例

個別化された結婚式ビデオでインスパイア

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な結婚式プロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはカスタマイズ可能な結婚式ビデオテンプレートを豊富に提供しており、あなたの独自のスタイルやブランディングでビデオを簡単に個別化できます。これにより、素晴らしい結婚式プロモーションビデオを簡単に制作できます。

自分の結婚式の写真やビデオクリップをHeyGenに簡単に取り込むことはできますか？

はい、HeyGenでは個人的な結婚式の写真やビデオクリップを含むメディアを非常に簡単にアップロードできます。ストックビデオや他のアセットとシームレスに統合して、あなたのストーリーを語ることができます。

結婚式の招待状やスライドショービデオを強化するAI機能は何ですか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、魅力的なボイスオーバーを生成し、バーチャルプレゼンターを組み込むことも可能です。これにより、ユニークな結婚式招待ビデオや魅力的な結婚式スライドショーを作成できます。

HeyGenは結婚式ビデオに背景音楽やトランジションを追加するツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは結婚式ビデオの雰囲気を設定するための完璧な背景音楽を追加するオプションを提供し、シーン間のスムーズでプロフェッショナルなカットを確保するためのさまざまなトランジションを含んでいます。