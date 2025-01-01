エキサイティングなカップルが婚約発表をソーシャルメディアで共有するための、活気ある30秒の「ウェディングニュースビデオメーカー」クリップを作成してみてください。このビデオは、友人や家族が最新情報を楽しみにしていることをターゲットにした、楽しく祝祭的なビジュアルスタイルと、元気でモダンなサウンドトラックを特徴とするべきです。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、幸せな出来事に合わせたニュース速報のようにエキサイティングなニュースをナレーションします。

