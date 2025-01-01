ウェディングニュースビデオメーカー: あなたのラブストーリーを共有

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンで、ソーシャルシェアに最適な思い出に残るウェディングニュースビデオを簡単に作成。

エキサイティングなカップルが婚約発表をソーシャルメディアで共有するための、活気ある30秒の「ウェディングニュースビデオメーカー」クリップを作成してみてください。このビデオは、友人や家族が最新情報を楽しみにしていることをターゲットにした、楽しく祝祭的なビジュアルスタイルと、元気でモダンなサウンドトラックを特徴とするべきです。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、幸せな出来事に合わせたニュース速報のようにエキサイティングなニュースをナレーションします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
カップルが魅力的な15秒の「ウェディングセーブザデートビデオメーカー」発表を作成し、ゲストに結婚式の日程を迅速に知らせることができたらどうでしょうか？このビデオは、ロマンチックでエレガントなビジュアルスタイルを持ち、柔らかいクラシックなインストゥルメンタル音楽が伴い、正式な招待状にぴったりです。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用することで、忙しいカップルでも結婚式のテーマをほのめかす洗練された発表を簡単に作成できます。
サンプルプロンプト2
親しいゲストを個人的に招待したいカップルのために、心温まる45秒の「ウェディング招待ビデオメーカー」を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは親密で温かい感じを持ち、個人的な写真と穏やかなアコースティックのバックグラウンドトラックを組み込むべきです。このビデオは家族や親しい友人をターゲットにしており、彼らを特別に感じさせます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して、個人的なメッセージを魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換し、すべての詳細が完璧に伝わるようにします。
サンプルプロンプト3
結婚式のプランナーやカップルがイベント後の思い出をまとめるための、魅力的な60秒の「AIウェディングビデオジェネレーター」ハイライトリールを作成してください。このビデオは、インスピレーションを与えるオーケストラのバックグラウンドミュージックを伴ったダイナミックなモンタージュスタイルのビジュアルフローが必要で、オンラインの幅広い視聴者にその日の最高の瞬間を披露することを目的としています。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、最終製品がすべてのソーシャルプラットフォームで完璧に見えるようにし、大切な「ウェディング写真とビデオクリップ」をプロフェッショナルなショーケースに簡単に適応させます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ウェディングニュースビデオメーカーの使い方

特別な瞬間をエレガントなデザインとパーソナライズされたタッチで共有し、魅力的なウェディングニュースビデオを簡単に作成。

1
Step 1
ウェディングニュースビデオを作成
ウェディングニュースビデオメーカーのニーズに合わせてデザインされたさまざまなエレガントなテンプレートとシーンから選択して始めましょう。
2
Step 2
特別な瞬間をアップロード
ウェディング写真やビデオクリップを簡単にアップロードしてビデオをパーソナライズし、すべての貴重な思い出を含めましょう。
3
Step 3
魅力的なオーディオを追加
HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、あなたのユニークなウェディングストーリーをナレーションし、物語を強化しましょう。
4
Step 4
ストーリーをエクスポートして共有
ウェディングニュースビデオを完成させ、高解像度でエクスポートし、4K出力品質を含めてソーシャルメディアで共有する準備を整えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

心温まるインスパイアリングなウェディング発表を作成

.

喜びを共有し、愛する人々を感動させる心温まるビデオ発表を作成し、あなたのウェディングニュースを本当に記憶に残るものにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたウェディング招待ビデオメーカーをデザインするのを助けてくれますか？

HeyGenは、さまざまなテンプレートとシーンを備えた使いやすいインターフェースを提供し、カスタマイズ可能なウェディング招待ビデオメーカー体験を簡単に作成できます。あなたのユニークなスタイルを反映するようにすべての要素をパーソナライズできます。

HeyGenはAIウェディングビデオジェネレーターとして機能しますか？

はい、HeyGenはAIを活用したビデオツールを提供し、プロセスを簡素化する優れたAIウェディングビデオジェネレーターです。コンテンツを美しいビデオに簡単に変換できます。

HeyGenのウェディングビデオにどのようなクリエイティブメディアを統合できますか？

HeyGenを使用すると、大切なウェディング写真やビデオクリップをシームレスに組み込み、多様な音楽ライブラリからの選択でそれらを強化し、ボイスオーバー生成でプロフェッショナルなタッチを加えることができます。

HeyGenは私のウェディングニュースビデオを高品質でエクスポートすることをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、あなたのウェディングニュースビデオを4K出力品質でエクスポートし、すべての好みのプラットフォームでシームレスにソーシャルメディアで共有できるようにします。