ユースケース

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、アニメーションテキスト、ロマンチックなフレームなどのクリエイティブなツールを提供することで、結婚式の招待ビデオ作成体験を革新しています。HeyGenを使用すれば、あなたの結婚式の招待ビデオをユニークなものにすることができます。簡単に作成して共有できるパーソナライズされた結婚式の招待ビデオで、ゲストを魅了しましょう。