ウェブサイトビデオジェネレーター: AIで魅力的な動画を作成

動的なAIアバターを活用したウェブサイトビデオジェネレーターで、テキストを魅力的な動画に変換します。

新しいウェブサイトのためにプロフェッショナルな紹介動画を迅速に作成する必要がある中小企業のオーナーを対象とした30秒のマーケティング動画を制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、鮮明なグラフィックとスムーズなトランジションを特徴とし、アップビートでインスパイアリングなバックグラウンドトラックと明瞭で簡潔なナレーションが伴います。この動画は、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能が、ユーザーのマーケティングメッセージを魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換し、強力な「ウェブサイトビデオジェネレーター」として機能する様子を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターがプラットフォーム全体でエンゲージメントを高めるために奮闘している45秒のソーシャルメディア広告を作成してください。ビジュアルスタイルは目を引くもので、鮮やかな色彩とクイックカットが特徴で、トレンディでエネルギッシュな音楽と熱意あふれるボイスオーバーが組み合わさります。HeyGenの高度な「AIアバター」機能を強調し、これらのリアルなプレゼンターがどのようにして「AIビデオジェネレーター」プロジェクトを瞬時に向上させ、ソーシャルメディアキャンペーンのコンテンツ作成をシンプルかつ非常に効果的にするかを紹介します。
サンプルプロンプト2
最新の製品をエレガントに紹介したいeコマースストアオーナーを対象とした60秒の製品デモ動画を作成してください。ビジュアル美学は製品に焦点を当て、高品質な画像と控えめなアニメーションを利用し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」と控えめなアンビエントバックグラウンドミュージックで強化されたプロフェッショナルで安心感のあるボイスオーバーが伴います。多様な「テンプレートとシーン」を使用して、製品の特徴と利点を真に引き立てる洗練された「ビデオジェネレーター」コンテンツを簡単に作成できることを強調します。
サンプルプロンプト3
様々なデジタルチャネルで迅速かつインパクトのあるメッセージを届ける必要があるコンテンツクリエイター向けの15秒のアナウンス動画を開発してください。ビジュアルデザインはテンポが速く、鮮やかで、大胆で読みやすいテキストオーバーレイとエキサイティングなサウンドエフェクトを取り入れて即座に注意を引きます。HeyGenの「字幕/キャプション」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能が、クリエイターが「AIビデオ」コンテンツをどのプラットフォームにも迅速に適応させることを可能にし、緊急の更新に最適な「テキスト-to-ビデオジェネレーター」としての実力を証明する様子を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ウェブサイトビデオジェネレーターの仕組み

AIを使ってテキストを動的なビジュアルコンテンツに変換し、ウェブサイトやソーシャルメディアなどでプロフェッショナル品質の動画を簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
まず、スクリプトやテキストを入力します。テキスト-to-ビデオジェネレーターがこのコンテンツを使用してビデオのナラティブを形成します。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択
メッセージを伝えるための多様なAIアバターから選択します。外見をカスタマイズし、スクリプトをナレーションするAI音声ジェネレーターを選択します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
ライブラリから魅力的なグラフィックやストックメディアを使用してビデオを強化します。ブランディングコントロールを使用してブランドのロゴや色を組み込み、一貫した外観を実現します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
作成を最終化し、MP4ファイルなどの希望するアスペクト比でエクスポートし、ウェブサイトやソーシャルプラットフォームで配信する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育用ビデオコンテンツを開発

多様なビデオコースを効率的に作成し、ウェブサイトで提供し、グローバルなオーディエンスにリーチを拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIで動画作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーがテキストを魅力的な動画に簡単に変換できるようにする高度なAIビデオジェネレーターを提供します。ビデオスクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenが制作を担当し、コンテンツ作成を手軽で効率的にします。

HeyGenはプロフェッショナルなマーケティング動画の作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは豊富なテンプレート、カスタマイズ可能なシーン、ブランディングコントロールを提供し、マーケティング動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ソーシャルメディアやビジネスプレゼンテーション用にプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはどのようなAIアバターを動画に提供しますか？

HeyGenは、リアルな表情と同期した音声でメッセージを伝えることができる多様なAIアバターを提供しています。これにより、カメラや俳優を必要とせずに、動的で魅力的なAIビデオコンテンツを作成できます。

HeyGenは簡単なコンテンツ作成を目的としていますか？

はい、HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースで、ビデオ作成プロセス全体を簡素化するように設計されています。テキスト-to-ビデオ生成から最終エクスポートまで、HeyGenは高品質なAIビデオを効率的に作成し、コンテンツクリエイターの時間を節約します。