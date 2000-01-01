ウェブサイトプロモビデオメーカー：AIでブランドを強化
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを活用して、魅力的なウェブサイトプロモビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを高め、コンバージョンを促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、縦型視聴に最適化されたダイナミックなビジュアルとトレンディな音楽を特徴とする、30秒の「ビデオ広告」を想像してください。この魅力的な広告は、HeyGenの「AIアバター」と「ナレーション生成」を活用して、簡潔でエネルギッシュなメッセージを届け、「ソーシャルメディア」キャンペーンにどのようにシームレスに統合されるかを示します。
eコマースビジネスや製品開発者向けにデザインされた、洗練されたビジュアルスタイルと洗練されたバックグラウンドミュージック、権威あるナレーションを用いた60秒の「説明ビデオ」を作成します。この「製品ビデオ」は、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、シンプルなスクリプトをダイナミックなビジュアルに変換し、プロフェッショナルな「字幕/キャプション」を完備しています。
ブランドマネージャーや企業コミュニケーター向けに、感情に訴える45秒の「プロモーションビデオ」を制作し、さまざまなストック映像とカスタムブランディングを組み合わせたシネマティックなビジュアルスタイルでブランドのストーリーを伝えます。インスピレーションを与える音楽と明確なナレーションを伴い、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が「カスタムビデオ」をさまざまなプラットフォームで柔軟に展開できることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
プロンプトネイティブなビデオ作成

アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロモビデオを向上させることができますか？
HeyGenは、先進的なAIを使用してプロフェッショナルで魅力的なプロモビデオを簡単に作成できるようにします。幅広いプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを活用して、ソーシャルメディアやさまざまなプラットフォーム向けの魅力的なビデオ広告を迅速に制作し、HeyGenをプロモビデオメーカーとしての頼りになる存在にします。
HeyGenはプロモーションコンテンツにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、プロジェクトを迅速に開始するための豊富な既製ビデオテンプレートとAIビジュアルを含む広範なクリエイティブオプションを提供します。アニメーションテキスト、ロイヤリティフリーのストックビデオ、多様な音楽、リアルなAIナレーションを使用してカスタムビデオを強化し、プロモーションビデオを際立たせます。
HeyGenを使用してテキストやスクリプトからプロモビデオを生成できますか？
はい、HeyGenは強力なテキストからビデオへの機能を備えており、スクリプトを魅力的な説明ビデオやプロモーションビデオに変換できます。AIアバターと高度なナレーション生成、さらに自動字幕を活用して、ビデオ制作のワークフローを簡単に効率化します。
HeyGenはソーシャルメディアビデオ広告を迅速に作成するのに適していますか？
もちろんです。HeyGenは、YouTube、Instagram、Facebookなどのプラットフォーム向けにプロフェッショナルなプロモビデオ広告を効率的に作成できる、使いやすいオンラインエディターとして設計されています。アスペクト比のリサイズやユーザーフレンドリーなインターフェースなどの機能を備えています。