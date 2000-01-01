小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象に、エンゲージメントを高めるための活気ある30秒のウェブサイトヒーロービデオを制作します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、活気あるモーショングラフィックスとアップビートでインスパイアリングなオーディオトラックを組み込みます。これらはすべて、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、そしてプロフェッショナルなボイスオーバー生成を使用して、価値を明確に伝えることができます。

