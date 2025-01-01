小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした45秒の魅力的なビデオを作成し、HeyGenがプロフェッショナルなウェブサイト説明ビデオの作成をどのように簡単にするかを示してください。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、ユーザーフレンドリーなインターフェースを強調するクリーンなアニメーションを特徴とし、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して生成されたアップビートでプロフェッショナルなボイスオーバーと「AIアバター」によって提示されます。

