ウェブサイトデモビデオメーカー: 魅力的な製品デモを作成
シームレスなボイスオーバー生成とダイナミックなビジュアルで魅力的なウェブサイトデモビデオを制作。
営業プロフェッショナル向けに設計された45秒のインタラクティブな製品デモを開発し、新しいワークフロー機能の効率性を強調します。このビデオは、シミュレートされたユーザーアクション間の迅速でアニメーション化されたトランジションとアップビートなバックグラウンドミュージックを利用して、動的で視覚的に魅力的なスタイルを採用し、「製品デモビデオ」の体験を向上させます。HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に活用して、プロフェッショナルなプレゼンテーションを迅速に組み立て、そのライブラリから「ストックメディア」を取り入れて視覚的な魅力を加えます。
カスタマーサポートエージェントを対象にした2分間の詳細な説明ビデオを制作し、新しい「画面録画」機能の使用手順を段階的に説明します。このビデオは、指導的で落ち着いたビジュアルアプローチを必要とし、重要なクリックを強調する明確なオンスクリーンテキストオーバーレイを備え、親しみやすく情報豊富なAIアバターによってナレーションされます。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを利用して、一貫したナレーションを提供し、アクセシビリティのために正確な「字幕/キャプション」を自動生成します。
マーケティングチーム向けに洗練された60秒の「ウェブサイトデモビデオメーカー」を作成し、新しい「トラッカブルシェアリンク」分析ダッシュボードの効果を紹介します。ビジュアルプレゼンテーションは、スムーズなグラフィカルアニメーションとシャープでプロフェッショナルなAIボイスオーバーを強調し、モダンで洗練されたものにする必要があります。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して一貫した音声品質を確保し、さまざまなマーケティングチャネルでの最適な視聴を保証するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは製品デモビデオを作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、強力なビデオエディターと画面録画機能を組み合わせて提供し、説得力のある製品デモビデオのための高品質な映像をキャプチャできます。これらをAIボイスオーバー生成で強化し、さまざまなビデオ編集機能を活用して洗練された最終製品を作成できます。
HeyGenのビデオを自分のブランドに合わせるためのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは包括的なカスタムブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオにシームレスに統合できます。また、多様なビデオテンプレートを利用し、ビデオの背景を簡単に削除して、ブランドアイデンティティを強化する独自でプロフェッショナルな外観を作成できます。
HeyGenはビデオのパフォーマンスを共有および分析するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはトラッカブルシェアリンクを通じて効率的な配信を促進し、コンテンツの配信方法を制御できます。視聴者のエンゲージメントやビデオの効果に関する貴重な洞察を得ることができ、コンテンツ戦略の最適化に役立ちます。
HeyGenは多様なオーディエンスにビデオをアクセス可能にするのに役立ちますか？
はい、HeyGenは統合された字幕生成機能と強力なAI翻訳を通じて、ビデオコンテンツのグローバルなアクセシビリティをサポートします。また、さまざまなプラットフォームに対応したビデオフォーマットでエクスポートでき、幅広いオーディエンスのエンゲージメントと理解を確保します。