ソフトウェア開発者を対象にした1分間のチュートリアルビデオを作成し、新しい複雑なAPI統合を紹介します。ビジュアルスタイルは、コーディング環境の高解像度の画面録画に微妙な注釈を加え、各ステップを説明するための正確で技術的なAIボイスオーバー生成を補完します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、複雑な「ソフトウェアデモ」コンセプトをわかりやすくし、明確さとプロフェッショナリズムを確保します。

ビデオを生成