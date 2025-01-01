ウェブサイトデモビデオメーカー: 魅力的な製品デモを作成

シームレスなボイスオーバー生成とダイナミックなビジュアルで魅力的なウェブサイトデモビデオを制作。

ソフトウェア開発者を対象にした1分間のチュートリアルビデオを作成し、新しい複雑なAPI統合を紹介します。ビジュアルスタイルは、コーディング環境の高解像度の画面録画に微妙な注釈を加え、各ステップを説明するための正確で技術的なAIボイスオーバー生成を補完します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、複雑な「ソフトウェアデモ」コンセプトをわかりやすくし、明確さとプロフェッショナリズムを確保します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業プロフェッショナル向けに設計された45秒のインタラクティブな製品デモを開発し、新しいワークフロー機能の効率性を強調します。このビデオは、シミュレートされたユーザーアクション間の迅速でアニメーション化されたトランジションとアップビートなバックグラウンドミュージックを利用して、動的で視覚的に魅力的なスタイルを採用し、「製品デモビデオ」の体験を向上させます。HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に活用して、プロフェッショナルなプレゼンテーションを迅速に組み立て、そのライブラリから「ストックメディア」を取り入れて視覚的な魅力を加えます。
サンプルプロンプト2
カスタマーサポートエージェントを対象にした2分間の詳細な説明ビデオを制作し、新しい「画面録画」機能の使用手順を段階的に説明します。このビデオは、指導的で落ち着いたビジュアルアプローチを必要とし、重要なクリックを強調する明確なオンスクリーンテキストオーバーレイを備え、親しみやすく情報豊富なAIアバターによってナレーションされます。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを利用して、一貫したナレーションを提供し、アクセシビリティのために正確な「字幕/キャプション」を自動生成します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチーム向けに洗練された60秒の「ウェブサイトデモビデオメーカー」を作成し、新しい「トラッカブルシェアリンク」分析ダッシュボードの効果を紹介します。ビジュアルプレゼンテーションは、スムーズなグラフィカルアニメーションとシャープでプロフェッショナルなAIボイスオーバーを強調し、モダンで洗練されたものにする必要があります。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して一貫した音声品質を確保し、さまざまなマーケティングチャネルでの最適な視聴を保証するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ウェブサイトデモビデオメーカーの使い方

強力なAIツールと直感的なデザイン機能を使用して、製品を効果的に紹介するプロフェッショナルなウェブサイトデモビデオを簡単に作成。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまな事前デザインされたビデオテンプレートから選択するか、空白のキャンバスから始めて、ウェブサイトデモンストレーションを完璧にフレーム化します。
2
Step 2
魅力的なナレーションを作成
高度なAIボイスオーバー生成を使用して、デモの魅力的なナレーションを生成します。スクリプトを入力するだけで、AIボイスがウェブサイトの機能を生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアルを取り入れ、カスタムブランディングを適用してデモを強化します。ロゴやカラーを使用して、ビデオがブランドアイデンティティを反映するようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質なデモビデオを希望のビデオフォーマットでエクスポートして仕上げます。プロフェッショナルなウェブサイトデモンストレーションをオーディエンスとシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品のオンボーディングとトレーニングを強化

.

AI駆動のチュートリアルビデオを活用して、製品やウェブサイトのオンボーディングのエンゲージメントと保持を向上。

background image

よくある質問

HeyGenは製品デモビデオを作成するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、強力なビデオエディターと画面録画機能を組み合わせて提供し、説得力のある製品デモビデオのための高品質な映像をキャプチャできます。これらをAIボイスオーバー生成で強化し、さまざまなビデオ編集機能を活用して洗練された最終製品を作成できます。

HeyGenのビデオを自分のブランドに合わせるためのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは包括的なカスタムブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオにシームレスに統合できます。また、多様なビデオテンプレートを利用し、ビデオの背景を簡単に削除して、ブランドアイデンティティを強化する独自でプロフェッショナルな外観を作成できます。

HeyGenはビデオのパフォーマンスを共有および分析するためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenはトラッカブルシェアリンクを通じて効率的な配信を促進し、コンテンツの配信方法を制御できます。視聴者のエンゲージメントやビデオの効果に関する貴重な洞察を得ることができ、コンテンツ戦略の最適化に役立ちます。

HeyGenは多様なオーディエンスにビデオをアクセス可能にするのに役立ちますか？

はい、HeyGenは統合された字幕生成機能と強力なAI翻訳を通じて、ビデオコンテンツのグローバルなアクセシビリティをサポートします。また、さまざまなプラットフォームに対応したビデオフォーマットでエクスポートでき、幅広いオーディエンスのエンゲージメントと理解を確保します。