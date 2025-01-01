ウェビナービデオメーカー：魅力的なコンテンツを簡単に作成

HeyGenのテンプレート＆シーンと強力なAIツールを使用して、プロフェッショナルなウェビナービデオを迅速に作成します。

忙しいマーケティングプロフェッショナル向けに、1分間のビデオを想像してください。彼らがどれほど簡単に高品質なウェビナービデオを作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、モダングラフィックスとスムーズなトランジションを活用し、明確で自信に満ちたAI生成のナレーションが付随します。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、ウェビナーのアウトラインを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、ウェビナービデオメーカーのプロセス全体を非常に効率的にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジーに精通した教育者を対象にした90秒の指導ビデオを開発し、オンラインコースのための高度なビデオ編集技術を示します。ビジュアルの美学はクリーンでチュートリアルに焦点を当て、注釈付きのハイライトを備えた明確な画面録画と正確で説明的なナレーションを特徴とし、すべてのステップが理解されるようにします。HeyGenの字幕/キャプション機能を強調し、アクセシビリティと学習を向上させ、洗練された教育コンテンツを簡単に作成できることを示します。
サンプルプロンプト2
既存のコンテンツを効率的に再利用したいコンテンツクリエイター向けに、45秒のプロモーションビデオを想像してください。このダイナミックで活気に満ちた作品は、メディアライブラリ/ストックサポートからのクイックカットとエネルギッシュなストック映像を使用し、アップビートでモチベーショナルなサウンドトラックに設定されます。ビデオは、HeyGenがユーザーに異なる要素から迅速にウェビナービデオを作成する方法を明確に示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて多様なプラットフォームに対応した洗練された最終出力を保証します。
サンプルプロンプト3
企業トレーナー向けに、AIツールを使用してオンラインセッションを向上させる方法を示す2分間のデモンストレーションビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションは非常にプロフェッショナルでブランド化され、カスタマイズされた背景に対して重要な情報を提供するリアルなAIアバターを特徴とし、洗練された明確なナレーションが補完します。HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーン機能を強調し、一貫性のある高品質なウェビナービデオを迅速に制作し、強力な企業アイデンティティを維持します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ウェビナービデオメーカーの使い方

スマートツールを活用して、魅力的なウェビナービデオを簡単に作成し、プロフェッショナルなプレゼンテーションを提供します。

1
Step 1
コンテンツを作成
プラットフォーム内で画面とウェブカメラを直接録画するか、スクリプトを貼り付けてオンライン録画機能を使用して初期ビデオを生成します。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズ
無料テンプレートを適用し、ブランディングコントロールを調整し、充実したメディアライブラリから要素を追加して、ビデオの魅力を高めます。
3
Step 3
AIの強化を追加
自動生成された字幕やリアルなテキスト-to-スピーチのナレーションなど、プロフェッショナルなAIツールを統合してメッセージを洗練させます。
4
Step 4
ウェビナーをエクスポート
ウェビナービデオを最終化し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、視聴者と共有したり、プラットフォーム間で再利用したりします。

使用例

ウェビナーコンテンツをソーシャルメディア向けに再利用

ウェビナー録画を魅力的な短いビデオクリップに変換し、ソーシャルメディアでのプロモーションとより広い視聴者へのリーチを容易にします。

よくある質問

HeyGenのAIツールはウェビナービデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターやテキスト-to-スピーチを含む高度なAIツールを活用して、スクリプトを魅力的なウェビナービデオに変換し、複雑なビデオ編集を必要としません。これにより、ユーザーは高品質なコンテンツを効率的に生成できます。

HeyGenでウェビナービデオのビジュアルやブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ビジュアルをカスタマイズし、ロゴを追加し、ブランドカラーを適用して、ウェビナービデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。バーチャル背景や充実したメディアライブラリも利用できます。

HeyGenはテンプレートと簡単なウェビナービデオ作成方法を提供していますか？

はい、HeyGenはさまざまな無料テンプレートとユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを提供し、ウェビナービデオの作成を簡素化します。すぐに始めて、特定のニーズに合わせてシーンをカスタマイズできます。

HeyGenはウェビナーコンテンツのアクセシビリティと再利用をどのようにサポートしますか？

HeyGenはAI字幕とキャプションを自動生成し、すべての視聴者のアクセシビリティを向上させます。さらに、ウェビナービデオをさまざまなフォーマットに簡単に再利用し、複数のプラットフォームでより広い視聴者にリーチできます。