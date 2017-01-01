小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家向けに、HeyGenのAIツールがウェビナービデオジェネレーターの使用をどれほど簡単にするかを示す1分間のチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、ユーザーインターフェースを明確に示し、プロフェッショナルで親しみやすいナレーションを使用します。箇条書きを使ってスクリプトからビデオを作成する「テキストからビデオへ」機能を強調し、手間なく洗練されたビデオに変換します。

ビデオを生成