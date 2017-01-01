ウェビナービデオジェネレーター: 魅力的なコンテンツを迅速に作成
AIツールとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、HeyGenのリアルなAIアバターで強化された魅力的なウェビナーを手軽に制作。
コンテンツクリエイターや企業トレーナーを対象にした45秒のダイナミックなビデオを制作し、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」がどのようにして魅力的なウェビナーを瞬時に向上させるかを示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、さまざまなテンプレート例を素早く切り替え、エネルギッシュで明瞭なナレーションを伴います。これらのビデオテンプレートの多様性を示し、即座に応用するインスピレーションを与えます。
オンライン教育者やeラーニング開発者向けに90秒のビデオを開発し、HeyGenがどのようにしてビデオ作成のワークフロー全体を効率的に簡素化し、効果的なビデオエディターとして機能するかに焦点を当てます。ビジュアルプレゼンテーションは鮮明で詳細に示し、編集プロセスの簡単さを示し、権威ある自信に満ちた声でナレーションします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を強調し、さまざまなプラットフォームでのシームレスな共有を示します。
マーケティングエージェンシーや人事部門向けに1分15秒のビデオを想像し、HeyGenの革新的な「AIアバター」を使ったパーソナライズされたコミュニケーションの力を示します。ビジュアル的には親しみやすく魅力的で、多様なトーキングアバターがブランド固有のメッセージを伝え、温かく魅力的な音声トーンでサポートします。このデモンストレーションでは、これらのアバターがブランドキットと統合され、一貫したメッセージングを実現する方法を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはウェビナーのビデオ編集プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenの強力な「AIツール」と直感的な「ドラッグ＆ドロップ」インターフェースは、洗練された「ビデオエディター」として機能し、ユーザーがプロフェッショナルな「ウェビナービデオ」を簡単に作成できるようにします。「ビデオテンプレート」、「AIアバター」、および「スクリプトからビデオへ」を活用して、制作を効率化できます。
HeyGenは私のコンテンツに動的なAI字幕とAIテキスト読み上げを生成できますか？
はい、HeyGenは「AIテキスト読み上げ」と「AI字幕」をシームレスに統合し、「ウェビナービデオ」を強化します。私たちのプラットフォームは、堅牢な「ナレーション生成」と自動「字幕/キャプション」を提供し、すべての視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
HeyGenを使用してウェビナービデオを作成する際のブランディングオプションは何ですか？
HeyGenは広範な「ブランディングコントロール」を提供し、すべての「ウェビナービデオ」で一貫性を維持できます。カスタマイズ可能な「ブランドキット」、個別の「バーチャル背景」オプション、ブランド化された「ビデオテンプレート」などの機能を利用して、企業のアイデンティティに合わせることができます。
HeyGenで作成したウェビナービデオをどのようにエクスポートして共有できますか？
HeyGenは、高品質な「ウェビナービデオ」をさまざまな形式で簡単に「エクスポートして共有」できるようにします。「ソーシャルメディア」や他のプラットフォーム向けに「ウェビナーの要約」を最適化してダウンロードし、柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でシームレスな配信を実現します。