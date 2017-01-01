ウェビナー要約ビデオジェネレーター: 魅力的なハイライトを作成

AIナレーションでウェビナーコンテンツを簡単に魅力的なハイライトに再利用し、最大限のエンゲージメントを実現します。

忙しいマーケティングプロフェッショナル向けに、45秒のダイナミックなウェビナーの要約を作成し、主要なポイントをスタイリッシュでモダンなビジュアルスタイル、アップビートなバックグラウンドミュージック、明確で簡潔なナレーションで紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとナレーション生成機能がコンテンツ作成をどのように効率化するかを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターや小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒の魅力的なビデオを開発し、HeyGenを使用して長いセッションから魅力的なハイライトを生成する方法を示します。ビジュアルアプローチはクリーンでプロフェッショナルであり、情報を伝える魅力的なAIアバターをフィーチャーし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンで効率的に構築されます。
サンプルプロンプト2
ウェビナーホストや教育者向けに60秒の情報ビデオを制作し、ソーシャルメディアでのエンゲージメントのためにコンテンツを再利用する効果的な戦略を示します。この作品は明るく魅力的なビジュアルスタイルを特徴とし、画面上のテキストオーバーレイ、HeyGenのメディアライブラリからの関連するストック映像のミックスを含み、全体を通して明確な字幕/キャプションを確保します。
サンプルプロンプト3
イベントオーガナイザー向けに、HeyGenの要約ビデオメーカーを使用してイベントの核心的な価値を強調する20秒のインパクトのあるプロモーションビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはパンチがありエネルギッシュで、クイックカットと強力なテキストを使用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてプラットフォーム全体で最適な視聴を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ウェビナー要約ビデオジェネレーターの使い方

録画したウェビナーを迅速に魅力的なAI駆動のビデオ要約に変換し、カスタマイズ可能なテンプレートと魅力的なハイライトでソーシャルメディアで簡単に共有できます。

1
Step 1
ウェビナーをアップロード
ウェビナーの録画をアップロードするか、ビデオリンクを貼り付けます。プラットフォームが自動的にビデオコンテンツを文字起こしし、要約の準備を整えます。
2
Step 2
ビデオテンプレートを選択
ウェビナー要約用にデザインされたさまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択し、クリエイティブプロセスを迅速に開始します。
3
Step 3
AIアバターを統合
ダイナミックなビジュアルとプレゼンテーションで要約を強化します。AIアバターを統合して、重要な情報を提示したり、魅力的なナレーションを提供したりします。
4
Step 4
エクスポートと共有
要約が完成したら、高品質でエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたバージョンを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用して将来のウェビナーをプロモーション

.

AIビデオを活用して、ウェビナー要約から高インパクトのプロモーションスニペットを作成し、次のイベントの登録を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはウェビナーホストが魅力的な要約ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenはウェビナーホストが長いウェビナーを簡潔で魅力的なコンテンツに変換するのを支援します。AIを活用したツールにより、貴重なコンテンツを広範囲に再利用するための魅力的なウェビナー要約を迅速に作成できます。

HeyGenはビデオ制作を効率化するためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは高度なAIアバターとAIナレーションを活用して、ビデオ制作のワークフローを大幅に効率化します。これにより、シンプルなテキストスクリプトからプロフェッショナルなビデオコンテンツ、特にウェビナー要約を驚異的な効率で生成できます。

HeyGenの要約ビデオでビデオテンプレートやビジュアル要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートを豊富に提供しており、個別のブランディング、テキストオーバーレイ、ハイライトを追加できます。ウェビナー要約ビデオを簡単にカスタマイズして、重要な瞬間を捉え、ソーシャルメディアでの共有に最適化できます。

HeyGenはビデオの文字起こしとキャプションの追加をサポートしていますか？

はい、HeyGenはビデオコンテンツを自動的に文字起こしし、カスタマイズ可能なキャプションを提供します。これにより、ウェビナー要約ビデオのアクセシビリティとエンゲージメントが向上し、メッセージが明確になり、プラットフォーム全体でより広いオーディエンスに届きます。