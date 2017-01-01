ウェビナープロモビデオメーカー：簡単に登録を促進

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、魅力的なウェビナープロモビデオを瞬時に作成し、より多くの登録を促進します。

技術専門家やプロダクトマネージャー向けに、AIビデオエディターがどのようにコンテンツ作成を効率化するかを紹介する60秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで、画面上のテキストオーバーレイがクリーンであることが求められ、プロフェッショナルなAIアバターが補完します。音声は明確で権威あるAIのナレーションで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ作成機能を使用してビデオを作成する効率性を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームやイベントオーガナイザーを対象にした45秒のウェビナープロモーションビデオを開発し、登録を促進します。多様なウェビナービデオテンプレートの汎用性を強調する、活気に満ちたダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、軽快でエネルギッシュなAIのナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを設定します。HeyGenのテンプレートとシーンがどのようにして高品質なプロモーションコンテンツを迅速に作成できるかを示します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、オンラインビデオエディターを使用してリードを生成する簡単さを説明する1.5分の簡潔な説明ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、視聴者をプロセスに案内する役立つAIアバターをフィーチャーし、HeyGenの直感的なナレーション生成を活用します。音声は会話調を維持し、複雑な機能をわかりやすくします。
サンプルプロンプト3
教育者や技術サポートチーム向けに、新しいプロセスや製品を紹介する2分の情報豊富な企業トレーニングビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは詳細でマルチシーンであり、高品質のストック映像を組み込んで複雑なトピックを説明します。HeyGenのAIアバターを利用して、測定された明確なAIのナレーションで情報を提示し、強力なプロモビデオメーカーが包括的な学習をどのように促進できるかを示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ウェビナープロモビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオエディターを使用して、参加者を引き付け、登録を促進する魅力的なウェビナープロモビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
豊富なウェビナービデオテンプレートコレクションから事前にデザインされたレイアウトを選び、プロモーションの舞台を迅速に整えます。
2
Step 2
メディアを追加
ブランド資産を組み込むか、メディアライブラリ/ストックサポートから選択して、魅力的なビジュアルとオーディオでビデオを強化します。
3
Step 3
ナレーションを生成
AIナレーション生成を利用して、プロフェッショナルな音声でメッセージを作成し、スクリプトを生き生きとさせます。
4
Step 4
エクスポートと配信
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、どのプラットフォームでも完璧に見えるように最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ウェビナーのグローバルな視聴者を拡大

AIを使用してローカライズされたプロモーションビデオを制作し、教育ウェビナーのために多様で世界的な視聴者に効果的にリーチします。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ作成やAIナレーションなどの高度なAIツールを活用して、制作を効率化するAIビデオエディターです。私たちのオンラインビデオエディターは、複雑な技術スキルなしでプロフェッショナルなコンテンツを効率的に作成することを可能にします。

HeyGenのテンプレートを使ってウェビナープロモビデオをすぐに作成できますか？

もちろんです！HeyGenは、ウェビナープロモビデオ専用のものを含む、無料のテンプレートを豊富に取り揃えています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、迅速にカスタマイズし、魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenのビデオはどのようにしてリードを生成し、イベントの登録を促進しますか？

HeyGenを使用すると、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的なプロモビデオを作成できます。アスペクト比のリサイズなどの機能を活用することで、視聴者の注意を効果的に引きつけ、リードを生成し、登録を促進します。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenは、AIアバターや自動字幕などの高度なAIツールを提供し、ビデオを強化します。ブランドコントロールでさらにカスタマイズし、メディアライブラリ/ストックサポートを統合し、包括的なビデオ編集ツールを使用して作品を微調整できます。