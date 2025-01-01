暗号初心者向けに「分散型自律組織（DAOs）」の概念を簡単に説明する60秒の解説動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的にし、アニメーション化されたインフォグラフィックとシンプルなアイコンを使用し、親しみやすく明瞭なAIのナレーションを組み合わせます。この動画はHeyGenのAIアバターを活用して情報をわかりやすく提示し、複雑なブロックチェーンの概念を簡単に理解できるコンテンツに変換します。

