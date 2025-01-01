AI保証書作成ジェネレーターで明確な文書を

カスタマイズ可能なテキストで保証書を自動化し、コンプライアンスを確保。ボイスオーバー生成を使用して複雑な詳細を明確にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
グローバルビジネス向けの「多言語ドキュメント生成」の力を紹介する、90秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発してください。このビデオは国際的な営業マネージャーとソフトウェア開発者にアピールし、モダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの「AIアバター」を利用して、多様なグローバルユーザーを表現し、それぞれが高度な「ボイスオーバー生成」を通じて母国語で話し、システムが既存の企業ソリューションに「簡単に統合」される方法を示します。シームレスなユーザー体験を最初から最後まで示すことに焦点を当ててください。
サンプルプロンプト2
ITマネージャーとプロジェクトチームが「安全なクラウドワークスペース」を設定し、共同で保証書を作成する方法を案内する、2分間の詳細なチュートリアルビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは信頼性があり、ステップバイステップで、画面録画と親しみやすいナレーターの声を交互に使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用してチュートリアルを視覚的に構成し、「リアルタイムコラボレーション」機能を強調し、安全なデータ処理を示します。「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するストック映像を取り入れ、クラウドセキュリティのベストプラクティスを示します。
サンプルプロンプト3
「条項とクローズの自動化」の効率性を示す、オペレーションマネージャーと営業チーム向けの45秒の簡潔な概要ビデオを設計してください。ビデオは解決志向で視覚的に魅力的なスタイルを持ち、アニメーショングラフィックスを使用して利点を迅速に伝え、熱意ある明確なナレーションを伴います。システムが「複数の形式でのエクスポート」を可能にし、部門全体での広範な利用を保証する方法を強調します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなプラットフォームでメッセージが効果的に伝わるようにし、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して迅速なコンテンツ生成を行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

保証書作成ジェネレーターの仕組み

カスタマイズ可能なテキストと自動化された条項で、包括的でコンプライアンスに準拠した保証書を効率的に作成し、明確さと顧客満足度を確保します。

1
Step 1
基本保証書を作成
多様な保証テンプレートから選択して、文書の基盤を確立し、迅速で構造化されたスタートを確保します。
2
Step 2
特定の条項を適用
条項とクローズの自動化機能を利用して、必要な法的規定と保証期間を簡単に統合し、完全なコンプライアンスを確保します。
3
Step 3
多言語版を生成
多言語ドキュメント生成機能を使用して、グローバルなオーディエンス向けに正確な保証書を作成し、リーチを拡大します。
4
Step 4
最終文書をエクスポート
完成した保証書を複数の形式でシームレスにエクスポートし、配布や既存システムへの統合の準備を整えます。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

保証トレーニングとオンボーディングの強化

AIを活用したビデオで保証書作成とクレーム管理システムのトレーニングにおけるエンゲージメントと保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業のビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、ビデオコンテンツの「自動処理」を提供します。これにより、企業は魅力的なビデオを効率的に生成し、「顧客満足度」を向上させることができます。

HeyGenビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは広範なカスタマイズを提供し、ユーザーが「完全にカスタマイズ可能なテキスト」スクリプト、ブランディングコントロール、多様なテンプレートを活用できるようにします。その後、「複数の形式」でエクスポートし、アスペクト比を調整して、特定のプラットフォーム要件を満たすことができます。

HeyGenは多言語ビデオコンテンツをサポートできますか？

はい、HeyGenは高度なボイスオーバー生成とカスタマイズ可能な字幕を通じて「多言語ビデオコンテンツ」をサポートします。この機能により、ブランドがグローバルなアクセシビリティ基準に「コンプライアンス」し、多様なオーディエンスに効果的にリーチすることができます。

HeyGenを使用してビデオ作成を行うことの主な利点は何ですか？

HeyGenはユーザーがAIアバターと事前構築されたテンプレートを使用して、テキストを迅速に高品質なビデオに変換することを可能にします。この強力でありながら使いやすいツールは、既存のワークフローに「簡単に統合」でき、魅力的なビジュアルコンテンツで「顧客満足度」を向上させます。