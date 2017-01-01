倉庫ビデオジェネレーター：AIで効率を向上

運用効率を向上させるための魅力的な倉庫説明ビデオを迅速に生成します。HeyGenの強力なテキスト-to-ビデオ機能を活用しましょう。

倉庫管理者とサプライチェーンの専門家を対象にした1分間の説明動画を作成し、新しい物流自動化システムによる運用効率の向上を強調します。ビジュアルスタイルは現代的で技術的なもので、データビジュアライゼーションとスムーズなトランジションを使用し、プロフェッショナルで権威あるナレーションを添えます。このAI倉庫効率ビデオメーカーのために、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、初期ドラフトを迅速に生成します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい倉庫従業員と人事トレーナー向けに、施設内の特定の機械を扱う際の基本的な安全プロトコルに焦点を当てた2分間のトレーニングビデオを開発します。ビジュアルスタイルは明確で指導的なもので、AIアバターを使用してステップバイステップで行動を示し、落ち着いた教育的なナレーションとアクセシビリティのための字幕を表示します。HeyGenのAIアバターと字幕生成を活用して、魅力的で情報豊富な説明ビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
物流セクターの潜在的なクライアントと投資家を対象にした45秒のマーケティングビデオを制作し、倉庫ビデオジェネレーターを使用して開発された新しい倉庫管理ソフトウェアの革新的な機能を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的なもので、ソフトウェアインターフェースとメディアライブラリからの利点を素早くカットし、アップビートで説得力のあるナレーションを組み合わせます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズを活用して、これらのビジネスビデオを最適なプラットフォーム表示にします。
サンプルプロンプト3
既存の倉庫スタッフとチームリーダー向けに、最近の倉庫レイアウトの最適化とその運用効率への影響を詳述した30秒の内部発表ビデオを生成します。ビジュアルスタイルは情報的で簡潔なもので、変更点を強調するためにシンプルなグラフィックとテキストオーバーレイを使用し、直接的で明確なナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとナレーション生成を活用して、これらの重要な更新を迅速に伝えるプロンプトネイティブなビデオ作成を行います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

倉庫ビデオジェネレーターの使い方

AIを使ってプロフェッショナルな倉庫効率ビデオを簡単に制作。テキストを魅力的なコンテンツに変換し、物流コミュニケーションを強化します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、ビデオスクリプトまたはプロンプトを入力します。AIビデオジェネレーターがテキスト-to-ビデオ機能を使用して、即座に初期ビデオドラフトに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選ぶ
メッセージを強化するために、ストック映像や画像の多様なメディアライブラリから選択するか、自分の資産をアップロードして倉庫の運営を視覚的に表現します。
3
Step 3
AIアバターと音声を追加
リアルなAIアバターとダイナミックなナレーションでストーリーに命を吹き込みます。完璧なアバターを選び、視聴者を導く自然なナレーションを生成します。
4
Step 4
調整してエクスポート
ブランディングコントロール、字幕、アスペクト比のリサイズでビデオをカスタマイズします。完成したら、さまざまなフォーマットで高品質の倉庫ビデオをエクスポートし、共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けの短いコンテンツを迅速に制作

.

倉庫の特徴、運用の更新、業界の洞察を強調する短く魅力的なビデオクリップをソーシャルメディア向けに簡単に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI倉庫効率ビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、複雑な編集なしで物流自動化と運用効率のための魅力的なビデオを作成することができます。当プラットフォームはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、複雑な倉庫プロセスを説明するのに最適です。これによりビデオ作成が効率化され、理想的なAI倉庫効率ビデオメーカーとなります。

HeyGenはビデオ作成にどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、豊富なメディアライブラリとダイナミックなビデオテンプレートを使用して、ビデオがブランドに合うようにします。独自のメディアを簡単に追加し、ブランディングコントロールを適用し、統合されたビデオエディターを使用してあらゆる側面をパーソナライズできます。さらに、HeyGenは字幕の追加をサポートし、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを可能にします。

HeyGenはシンプルなスクリプトからビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenはプロンプトネイティブなビデオ作成に優れており、シンプルなスクリプトやテキストプロンプトから直接高品質のビデオを簡単に生成できます。高度なテキスト-to-ビデオ技術とリアルなナレーション、AI生成のビジュアルを組み合わせて、書かれたコンテンツを効率的に魅力的なビデオ作品に変換します。これにより、あらゆるコンテンツクリエーターのビデオ制作プロセスが大幅にスピードアップします。

HeyGenで作成されたビデオの品質はどのようなものですか？

HeyGenで作成されたビデオはプロフェッショナルな品質を目指しており、最大4K解像度のエクスポートをサポートして鮮明でクリアなビジュアルを保証します。当プラットフォームは高度なAIアバターとリアルなナレーションを特徴としており、マーケティングビデオや説明ビデオにおいて高忠実度のオーディオとリアルな画面上の存在感を提供します。この品質へのこだわりにより、コンテンツクリエーターは影響力のある洗練されたビジュアルコンテンツを制作することができます。