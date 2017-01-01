新しい倉庫従業員や既存のスタッフの再研修を目的とした、重要なフォークリフト安全プロトコルに焦点を当てた包括的な90秒の指導ビデオを作成してください。視覚スタイルは明確でプロフェッショナルであり、ステップバイステップのデモンストレーションを特徴とし、落ち着いた権威あるナレーションが付随します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、安全スクリプトから直接ナレーションを効率的に生成し、この重要なフォークリフト安全トレーニングの一貫した正確な提供を確保してください。

ビデオを生成