新入社員を対象にした45秒の倉庫安全ビデオを作成し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、一般的な職場での事故を説明します。ビジュアルスタイルは明るく指導的で、親しみやすく明瞭なナレーションを加え、重要な情報の理解と記憶を容易にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

既存のスタッフ向けに60秒のビデオをデザインし、重要なPPEトレーニングビデオと安全プロトコルのリフレッシャーとして機能します。AIアバターを活用して、プロフェッショナルでアニメーション風の美学と落ち着いた権威あるトーンで情報を提示し、全てのスタッフが最新情報を把握できるようにします。
全ての倉庫スタッフ向けに90秒の指導ビデオを開発し、緊急対応手順を詳細に説明して、強固なコンプライアンス研修を確保します。真剣で直接的なプレゼンテーションのためにナレーション生成を使用し、指示の重要性を強調するために効果的なバックグラウンドミュージックと明確なビジュアルを強化します。
忙しい監督者向けに30秒のマイクロラーニングモジュールを制作し、日々の安全ヒントを迅速に提供して、魅力的なビデオを強化します。このダイナミックなビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、即座に注意を引き、重要な安全情報を効率的に伝えるためにエネルギッシュなナレーションと組み合わせたクイックカットビジュアルを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

倉庫安全ビデオメーカーの使い方

魅力的でコンプライアンスに準拠した倉庫安全トレーニングビデオを簡単に作成し、労働力が十分に情報を得て安全であることを保証します。

Step 1
安全トレーニングビデオを作成
ライブラリから関連するビデオテンプレートを選択し、重要な倉庫安全コンテンツを迅速に構築します。
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
多様なAIアバターから選択し、安全プロトコルをナレーションして、プレゼンテーションをプロフェッショナルで魅力的なものにします。
Step 3
ナレーションと字幕を追加
プロフェッショナルなナレーションを生成してビデオの明確さを高め、すべての重要な指示が明確に伝えられるようにします。
Step 4
包括的なトレーニングのためにエクスポート
最終的な安全ビデオをさまざまな形式でエクスポートし、コンプライアンス研修と配布のニーズに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

安全意識と更新のために、魅力的なビデオクリップとマイクロラーニングモジュールを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な安全トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、魅力的な安全トレーニングビデオを迅速に制作することを可能にします。私たちのプラットフォームは、スクリプトをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換し、コンプライアンス研修が効果的で簡単に作成できるようにします。

HeyGenは安全ビデオの多言語オプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力な多言語サポートを提供しており、多様な労働力のために安全トレーニングビデオを作成することができます。AIアバターを使用して複数の言語でナレーションを生成し、重要な情報が全員に効果的に届くようにします。

HeyGenは企業にとって効率的な安全ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは使いやすいビデオエディターと幅広いカスタマイズ可能なビデオテンプレートを備えており、安全ビデオの作成プロセスを簡素化します。この効率性により、マイクロラーニングモジュールやその他の重要な安全コンテンツを迅速に制作することができます。

HeyGenは特定の倉庫安全ビデオを作成するために使用できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的な倉庫安全ビデオを開発し、さまざまな職場での事故や緊急対応手順に対応するのに最適です。私たちのメディアライブラリとブランディングコントロールを利用して、特定のコンプライアンス研修のニーズに合わせてコンテンツを正確に調整できます。