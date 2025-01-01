戦争報告ビデオメーカー：速報を瞬時に作成

AIを活用したビデオ作成でプロフェッショナルな戦争報告と速報を制作し、HeyGenの高度なAIアバターを利用します。

一般の人々向けに、プロフェッショナルな放送ビジュアルスタイルと緊急で劇的な音声を使用した、60秒の説得力のある速報を制作してください。AIアバターが即時の更新を提供する戦争報告ビデオメーカーとして、HeyGenのAIアバターを強調し、信頼性のある画面上のプレゼンテーションを行います。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学生や教育者向けに、歴史的な紛争を探求する45秒の教育的な要約を開発してください。ドキュメンタリースタイルのビジュアル美学と落ち着いた色調のパレット、権威あるナレーションを用いて、HeyGenの戦争ビデオテンプレートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を効果的に活用し、歴史的な物語を生き生きとさせます。
サンプルプロンプト2
市民ジャーナリストやオンラインオーディエンスをターゲットにした、ダイナミックな30秒のソーシャルメディアレポートを作成してください。モバイルファーストのビジュアルスタイルとクイックカット、インパクトのあるサウンドバイトを特徴とし、AIビデオジェネレーターと明確な字幕/キャプションを使用して、広範なソーシャルメディア報告を容易に消化可能にします。
サンプルプロンプト3
非営利団体や人道支援団体向けに、共感的な50秒の情報ビデオを作成してください。希望に満ちたが現実的なビジュアルストーリーテリングを使用し、落ち着いた情報提供の声と控えめな視覚効果を補完し、HeyGenのボイスオーバー生成と強力なブランディングおよびカスタマイズ機能を示し、強力なメッセージを伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

戦争報告ビデオメーカーの使い方

ニューススクリプトをAIアバター、カスタムブランディング、シームレスなビデオ生成でダイナミックでプロフェッショナルな戦争報告に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、戦争報告のスクリプトを作成します。HeyGenの高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、書かれた言葉から瞬時にビデオコンテンツを生成し、スクリプトをビデオに変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
戦争報告をプレゼンテーションするために、プロフェッショナルなAIアバターの多様なライブラリから選択します。これらの話すアバターは、自然な動きと表情でスクリプトを生き生きとさせ、報告を強化します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを取り入れ、ブランドの独自のスタイルを適用します。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して、戦争報告ビデオがプロフェッショナルであり、ブランディングとカスタマイズを反映していることを確認します。
4
Step 4
エクスポートと共有
エクスポートする前に、自動的に字幕を生成してビデオがアクセス可能であることを確認します。その後、高品質のビデオをダウンロードし、プロフェッショナルな放送やソーシャルメディアでの共有に備え、自動字幕付きで準備完了です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルな放送を迅速に制作

.

プロフェッショナルで放送品質のニュースセグメントを迅速に生成し、進行中のイベントに対応します。

background image

よくある質問

HeyGenは戦争報告ビデオ制作にどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、カスタマイズ可能な戦争ビデオテンプレートと高度なAIアバターを提供することで、ダイナミックな戦争報告ビデオの作成を効率化します。これにより、ユーザーはプロフェッショナルな放送用の魅力的で視覚的に訴えるコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenで速報をブランディングするためのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは強力なブランディングとカスタマイズ機能を提供し、ロゴ、ブランドカラー、独自の視覚効果を統合できます。直感的なオンラインエディターにより、速報が一貫性のあるプロフェッショナルな外観を保つことができます。

HeyGenのテキスト-to-ビデオ技術を使用してスクリプトを完全なビデオに変換できますか？

はい、HeyGenの最先端のテキスト-to-ビデオ技術を使用すると、スクリプトを話すアバターを使用した完全なビデオに変換できます。私たちのプラットフォームは、スクリプトからビデオへの変換をシームレスに行い、ビデオ作成プロセスを簡素化します。

HeyGenはソーシャルメディア報告のための効率的なビデオ作成をサポートしていますか？

HeyGenはソーシャルメディア報告に最適化されており、自動字幕や多様なAIアバターを含む迅速なビデオ作成ツールを提供します。これにより、さまざまなソーシャルプラットフォームでコンテンツがアクセス可能でインパクトのあるものになります。