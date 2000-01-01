Walmartビデオメーカー: 魅力的なビデオを素早く作成
AIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に作成し、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインコースクリエイター向けに、複雑な技術的概念をクリーンで説明的なビジュアルと落ち着いた権威ある声で簡単にする、45秒の説明ビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して正確なナレーションを行い、アクセシビリティとリーチを向上させるために統合された字幕を使用します。
社内の企業コミュニケーション向けに、将来の従業員を対象とした60秒の「チーム紹介」ビデオを制作し、温かく親しみやすいビジュアルと熱意に満ちたフレンドリーな声を提供します。カスタム映像とHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを組み合わせ、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保し、洗練されたビデオ制作作品に仕上げます。
マーケティングチーム向けに、フラッシュセールを宣伝するための15秒のソーシャルメディア広告を迅速に開発し、速いペースで注目を集めるビジュアルとキャッチーなバックグラウンドミュージック、パンチの効いたオンスクリーンテキストを特徴とします。この短いビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に使用して迅速なターンアラウンドを実現し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して魅力的なナレーションを迅速に生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートを使用して魅力的なビデオに変換することで、ビデオコンテンツの作成を簡単にします。このオンラインビデオメーカーは、ビデオ作成プロセス全体を簡素化し、誰でもアクセス可能にします。
HeyGenはビデオ制作のための高度なブランディングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオ制作に直接組み込むことができます。また、メディアライブラリを利用し、プロフェッショナルな字幕を追加して、洗練された最終製品を作成できます。
HeyGenはビデオ作成のためにどのような革新的なツールを提供していますか？
HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能などの革新的なツールを提供し、ビデオ作成の方法を革新します。この高度なソフトウェアには自然なナレーション生成が含まれており、多様なニーズに対応する強力なビデオメーカーです。
HeyGenはさまざまなプラットフォームに適した短いビデオを制作できますか？
はい、HeyGenはさまざまなプラットフォームに合わせた高品質の短いビデオを制作するのに理想的なビデオクリエイターです。アスペクト比のリサイズとエクスポートオプション、さらに自動字幕を組み合わせることで、ビデオ編集プロセスを簡素化し、どのチャンネルにも最適化されたコンテンツを提供します。