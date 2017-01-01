Walmartマーケットプレイス動画ジェネレーター：AIで売上を向上

マーケットプレイス最適化AI商品動画生成を活用し、ボイスオーバー生成を利用して顧客エンゲージメントと売上を向上させましょう。

Walmartマーケットプレイスで潜在的な購入者をターゲットにした、30秒のダイナミックな商品紹介動画を作成してください。動画には明るく照らされた商品ショット、スムーズなトランジション、そしてアップビートなバックグラウンドトラックを使用し、プロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」がどのようにして「注文転換率を向上」させるかを明確に示してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーが商品詳細ページで「顧客エンゲージメント」を向上させるための45秒の情報動画を開発してください。フレンドリーな「AIアバター」を使用して商品メリットを説明し、魅力的なビジュアルとプロフェッショナルで落ち着いた音声スタイルを組み合わせ、「AI駆動の動画生成プラットフォーム」の力を示してください。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームが「ソーシャルメディア」で新商品の発売を促進するために設計された、60秒の視覚的に驚くべき「リッチメディア」動画を生成してください。スタイルは現代的なグラフィックとキャッチーでトレンディな音楽トラックを使用したテンポの速いものであるべきです。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」を使用して、注目を集めるダイナミックなシーンをシームレスに作成してください。
サンプルプロンプト3
「Walmartマーケットプレイス」専用の「マーケットプレイス最適化AI商品動画生成」に焦点を当てた企業向けに、簡潔な20秒のブランド動画を制作してください。動画はクリーンなビジュアル美学を特徴とし、「ブランディングコントロール」を通じてブランドの一貫性を維持し、明確で自信に満ちたボイスオーバーと最小限で洗練されたバックグラウンドミュージックを伴うべきです。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Walmartマーケットプレイス動画ジェネレーターの使い方

AI駆動の動画生成プラットフォームを使用して、Walmartマーケットプレイス向けの魅力的な商品動画を簡単に作成し、顧客エンゲージメントを向上させましょう。

1
Step 1
動画スクリプトを作成
まず、商品スクリプトを作成または貼り付けます。AI駆動の動画生成プラットフォームは、スクリプトからのテキスト-ビデオ技術を使用して、動画の基盤を構築します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを追加
メディアライブラリから商品画像を統合するか、豊富なストックアセットから選択して、商品を効果的に紹介することで動画を強化します。
3
Step 3
ブランディングでカスタマイズ
動画にブランドの独自性を適用します。ブランディングコントロールを利用して、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込み、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
生成して公開
満足したら、最終動画を生成します。動画は最適化され、Walmartマーケットプレイスへの提出準備が整い、リッチメディアの存在感を大幅に向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

信頼を築く本物の顧客の声

.

満足した顧客からの本物のビデオ証言を開発し、信頼性を高め、Walmartでの購入を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてWalmartマーケットプレイスの商品リスティングを強化できますか？

HeyGenのAI駆動の動画生成プラットフォームを使用すると、eコマース販売者はWalmartマーケットプレイスに最適化された魅力的な商品動画を迅速に作成できます。このリッチメディアは、ダイナミックなビジュアルコンテンツで顧客を引き付けることにより、売上を大幅に向上させ、注文転換率を高めることができます。

HeyGenはダイナミックな商品動画を作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト-ビデオやプロフェッショナルなボイスオーバー生成を含む、動画作成を簡素化するための高度なAIを活用しています。ユーザーはまた、AIアバターや自動字幕を利用して、さまざまなプラットフォーム向けに魅力的でダイナミックな商品動画を制作できます。

HeyGenで生成された商品動画をブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴ、ブランドカラー、その他の要素を商品動画に組み込むことができます。また、シーンをカスタマイズし、メディアライブラリを利用し、アスペクト比のリサイズを調整してブランドの一貫性を確保できます。

HeyGenはどのようにしてeコマース販売者が顧客エンゲージメントと売上を向上させるのを助けますか？

HeyGenは、eコマース販売者が高品質でマーケットプレイスに最適化されたAI商品動画生成を作成し、オーディエンスを魅了することを可能にします。魅力的なリッチメディアを提供することで、HeyGenは顧客エンゲージメントを向上させ、商品可視性を高め、最終的にビジネスの売上を向上させます。