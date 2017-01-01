Walmartマーケットプレイス動画ジェネレーター：AIで売上を向上
マーケットプレイス最適化AI商品動画生成を活用し、ボイスオーバー生成を利用して顧客エンゲージメントと売上を向上させましょう。
小規模ビジネスオーナーが商品詳細ページで「顧客エンゲージメント」を向上させるための45秒の情報動画を開発してください。フレンドリーな「AIアバター」を使用して商品メリットを説明し、魅力的なビジュアルとプロフェッショナルで落ち着いた音声スタイルを組み合わせ、「AI駆動の動画生成プラットフォーム」の力を示してください。
マーケティングチームが「ソーシャルメディア」で新商品の発売を促進するために設計された、60秒の視覚的に驚くべき「リッチメディア」動画を生成してください。スタイルは現代的なグラフィックとキャッチーでトレンディな音楽トラックを使用したテンポの速いものであるべきです。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」を使用して、注目を集めるダイナミックなシーンをシームレスに作成してください。
「Walmartマーケットプレイス」専用の「マーケットプレイス最適化AI商品動画生成」に焦点を当てた企業向けに、簡潔な20秒のブランド動画を制作してください。動画はクリーンなビジュアル美学を特徴とし、「ブランディングコントロール」を通じてブランドの一貫性を維持し、明確で自信に満ちたボイスオーバーと最小限で洗練されたバックグラウンドミュージックを伴うべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてWalmartマーケットプレイスの商品リスティングを強化できますか？
HeyGenのAI駆動の動画生成プラットフォームを使用すると、eコマース販売者はWalmartマーケットプレイスに最適化された魅力的な商品動画を迅速に作成できます。このリッチメディアは、ダイナミックなビジュアルコンテンツで顧客を引き付けることにより、売上を大幅に向上させ、注文転換率を高めることができます。
HeyGenはダイナミックな商品動画を作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-ビデオやプロフェッショナルなボイスオーバー生成を含む、動画作成を簡素化するための高度なAIを活用しています。ユーザーはまた、AIアバターや自動字幕を利用して、さまざまなプラットフォーム向けに魅力的でダイナミックな商品動画を制作できます。
HeyGenで生成された商品動画をブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴ、ブランドカラー、その他の要素を商品動画に組み込むことができます。また、シーンをカスタマイズし、メディアライブラリを利用し、アスペクト比のリサイズを調整してブランドの一貫性を確保できます。
HeyGenはどのようにしてeコマース販売者が顧客エンゲージメントと売上を向上させるのを助けますか？
HeyGenは、eコマース販売者が高品質でマーケットプレイスに最適化されたAI商品動画生成を作成し、オーディエンスを魅了することを可能にします。魅力的なリッチメディアを提供することで、HeyGenは顧客エンゲージメントを向上させ、商品可視性を高め、最終的にビジネスの売上を向上させます。