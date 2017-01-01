ウォークスルービデオメーカー: 魅力的なデモを作成
スクリプトからテキストを使って、見事なビデオウォークスルーを簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のユーザーとプロダクトマネージャーを対象に、モバイルアプリケーションの重要なアップデートを発表し、説明する90秒の機能ウォークスルービデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックにし、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して新機能を洗練された一貫性のあるプレゼンテーションに仕上げます。
ITサポートチーム向けの技術的な標準作業手順書（SOP）を詳細に説明する2分間のビデオを開発してください。このAI生成ビデオドキュメントは、情報豊かで構造化されたビジュアルスタイルを維持し、正確で説明的な声を補完し、HeyGenのAIアバターをフル活用して複雑なステップを明確に提示し、ライブプレゼンターを必要としません。
小規模ビジネスオーナー向けに、架空のクラウドストレージサービスの3つの主要な利点を説明する45秒のビデオを制作してください。ビデオは明るく、励みになるビジュアルスタイルと楽観的で説得力のある音声トーンが必要で、HeyGenの字幕/キャプションを効果的に使用してアクセシビリティを向上させ、ユーザーが最終的な作品を共有およびエクスポートする前に重要なメッセージを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはウォークスルービデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenはAI機能を活用して、プロフェッショナルなウォークスルービデオを簡単に作成できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートにより、スクリプトから洗練された最終ビデオまで迅速に制作できます。
HeyGenは機能ウォークスルービデオを強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストからの自動ボイスオーバー生成を含む高度なAI機能を組み込んでおり、機能ウォークスルービデオを向上させます。また、字幕を簡単に追加できるため、メッセージを明確かつアクセスしやすくします。
HeyGenは詳細なチュートリアルビデオのための画面録画をサポートしていますか？
はい、HeyGenはブラウザ拡張機能とデスクトップアプリを通じてシームレスな画面録画機能を提供しており、詳細なチュートリアルビデオやユーザーオンボーディングコンテンツのステップバイステップのアクションをキャプチャするのに最適です。これらの録画をプラットフォーム内で簡単に編集できます。
HeyGenを使用してブランドウォークスルービデオをカスタマイズするためのオプションは何ですか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールと多用途なビデオエディターを提供しており、デザインウォークスルービデオをカスタマイズできます。さまざまなビデオテンプレートを活用し、テキストオーバーレイを追加し、レイアウトを調整し、ブランドのロゴや色を組み込んでプロフェッショナルなビデオを作成できます。